¡Prepara tu equipaje! 5 Razones para mudarte a Australia

¿Por qué cada vez más personas deciden irse a estudiar y trabajar a Australia?

Estudio y trabajo son las principales razones por las que miles de jóvenes de España y América Latina deciden emigrar a Australia. Solo en Colombia, al menos 50 mil personas viajan cada año y buscan instalarse en ese país angloparlante por diferentes motivos; y, desde luego, los destinos europeos no son los únicos en los que piensan los españoles, ya que, según datos del propio gobierno australiano, el número de visados de estudiante creció un 27%, es decir, que hubo 681 solicitudes más respecto al año anterior.

Pero ¿por qué cada vez más personas deciden irse a estudiar y trabajar a Australia? En los últimos años, este país se ha posicionado como un paraíso para los extranjeros, especialmente para los hispanohablantes que albergan el deseo de emprender, mejorar su currículum y hallar oportunidades de empleo. Si tu caso es el mismo que el de la mayoría que quiere dar inicio a una aventura, puede que, en principio, te sientas más inclinado por irte a Inglaterra o radicarte en países como Canadá o Estados Unidos, pero, si lo piensas bien y te detienes a analizar todo lo que tiene para ofrecerte, te darás cuenta de que, entre las mejores ciudades de Australia, puedes encontrar tu hogar.

¿Por qué vivir en Australia?

Si estás buscando excusas para escoger a Australia como destino de trabajo y estudio, podemos darte una larga lista de razones por las que este destino te conviene. Lo cierto es que estamos enamorados de este país, de sus increíbles progresos y de todo cuanto tiene para brindarle a tu futuro. ¿Estás preparado? Por el momento, hablaremos de los 5 motivos para que tramites tu visa, prepares tu equipaje y tomes un vuelo al otro lado del mundo.

La experiencia formativa.

Hacer un curso o una carrera en Australia no se trata solo de un viaje para aprender inglés, pese a que es un motivo frecuente, sino que, esta puede ser una etapa que recuerdes de manera positiva por el resto de tu vida, que te sirva de catapulta para lograr tus sueños. Entre libros, tecnología y excelentes instituciones educativas, con abundantes programas de estudio, encontrarás también playas bellísimas, calor, gente joven con la que puedes trabar amistades y surf. No en vano, Australia es el destino turístico predilecto de viajeros de todas partes del mundo que deliran por los deportes acuáticos. ¿Te cuentas entre ellos?

Buena calidad de vida.

Cuando se toma en cuenta el factor de la calidad de vida para escoger un destino de trabajo o estudio, los países que suelen venir a la mente son Suiza o Canadá, ya que han sido reconocidos por su excelente sistema de salud y buenas oportunidades de trabajo. Sin embargo, Australia también podría sorprenderte, porque, según la Organización de las Naciones Unidas (ONU), es el segundo lugar en ofrecer la mejor calidad de vida en términos de seguridad, índices de felicidad, salud pública y educación en todos los niveles. Si buscas una referencia, puedes tomar como ejemplo Melbourne, la segunda ciudad más grande del país, que ha sido elegida durante seis años como la mejor urbe del mundo para vivir.

Clima ideal.

Si eres nativo de una ciudad europea donde los inviernos son largos, pero amas el sol y quieres cambiar de aires, Australia te encantará. De hecho, una de las cosas que más nos gusta de este país es que su temporada fría es corta y sus veranos son largos, con hermosos días soleados que son perfectos para salir con amigos y ver un atardecer. Aunque, el clima también dependerá de la ciudad en la que elijas radicarte, porque Australia es un país inmenso. En cuanto más al norte vayas, más tropical será el clima.

Sistema educativo de primera.

Ya lo habíamos mencionado, pero vale la pena hacer énfasis en ello, porque, si quieres estudiar o mejorar tu currículum, Australia vale mucho la pena. La calidad del programa educativo australiano es muy alta, debido a que se invierten muchos recursos en mantener los controles y optimizar las herramientas para preparar a los jóvenes como tú. Y si bien es cierto que la educación es de carácter privado para los extranjeros, los precios varían mucho, por lo que es posible que encuentres algo que se adapte a tus necesidades.

Oportunidades para crecer.

El empleo bien remunerado es lo que motiva a la mayoría de hispanohablantes a mudarse a Australia y no es para menos, puesto que las perspectivas profesionales son excelentes para quienes dominan el inglés. En la actualidad, la tasa de desempleo es muy estable. Por otro lado, si aún no hablas inglés o a duras penas te defiendes, puedes aplicar para ofertas de trabajo que no requieren que seas experto en el idioma, al menos mientras aprendes, siendo oficios en los que no te verás obligado a comunicarte con los clientes.

¿Estás listo para vivir en este país de ensueño? Ahora que sabes por qué te conviene viajar a Australia, esperamos que tomes la mejor decisión y que tengas éxito en todo lo que te propongas. El poder para elegir el siguiente paso está en tus manos. ¡Mucha suerte!