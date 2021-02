Hombre transformó su cuerpo para lucir como un extraterrestre

Un sujeto identificado como Anthony Loffredo de 32 años tiene la obsesión por transformar su cuerpo lo que lo ha llevado a cambiar completamente su apariencia para convertirse en lo que parece un ser de otro planeta.

Según el medio People en español Loffredo ha cubierto su cuerpo ojos incluidos– con tatuajes, y se ha cortado la lengua por la mitad para convertirse en todo un extraterrestre. Pero quizá la transformación más sorprendente es que recientemente se sometió a una cirugía para removerse la nariz y el labio superior como parte del reto The Black Alien Project (El proyecto del extraterrestre negro) en Instagram.

De igual manera se conoce que debido a que algunos piercings y cirugías en ciertas partes del cuerpo son ilegales en Francia, Loffredo viajó hasta España para deshacerse de su nariz, donde el procedimiento es legal, de acuerdo al diario británico The Mirror.

"Ahora puedo caminar con mi cabeza en alto", escribió el joven en su cuenta de Instagram, en la que le dio las gracias al cirujano que practicó la operación.

A pesar de que el joven tiene dificultades al hablar a causa de la pérdida del labio superior, no está dispuesto a frenar su impactante transformación y sueña con deshacerse de su piel para reemplazarla con placas de metal, además de modificar sus brazos, piernas, dedos y la parte posterior de su cabeza.

"Desde muy temprana edad he sido un apasionado de las transformaciones y mutaciones del cuerpo humano. Algo se prendió cando era guardia de seguridad. Me di cuenta de que no estaba viviendo la vida que deseaba. Paré todo a los 24 [años] y me mudé a Australia", expresó el aficionado a las cirugías plásticas al diario francés Midi Libre en el 2017.

"Me encanta ponerme en los zapatos de personajes espeluznantes. A menudo me establezco en alguna parte y juego ese papel, especialmente por la noche en las calles obscuras… exploro el contraste entre el papel que interpreto y yo mismo", agregó.

A pesar de su aterradora apariencia, el joven asegura que su nueva imagen no ha sido un problema para el amor.

