¿CUÁNTO ES EL LIMITE DE TENER AMIGOS EN FACEBOOK?

No se puede tener 1.000 amigos Facebook, ni 500, al menos no 'amigos de verdad' como revela un nuevo estudio en el que se indaga sobre las limitaciones de las capacidades del cerebro humano para alimentar relaciones durante su tiempo libre, en la revista especializada journal Royal Society Open Science, donde también se da a conocer la cifra máxima que un usuario puede 'manejar'. Un teórico límite de 150 amigos es la cifra que se ha bautizado como el " número de Dunbar" después de que el psicólogo evolucionista británico, Robin Dunbar, acuñara dicho concepto, tras un estudio que llevó a cabo para determinar la cantidad de amigos que se puede tener en la vida 'real' y que ahora sería extrapolable al mundo online.Dunbar ha señalado que "hay cierta flexibilidad, pero no demasiada y mayormente depende de cuán débil o fuerte se desea que sea la amistad", a lo que agrega que "es tan duro como que tenemos un capital social limitado y podemos decidir invertirlo en muchas personas de forma ligera o con mayor fortaleza en menos personas. Pero no se puede exceder de estos límites." Las personas pueden tener 500 o 1.000 'amigos' en Facebook, pero lo que están haciendo es incluir gente que normalmente considerarían conocidos o contactos. Según el profesor Dunbar, las relaciones humanas son círculos concéntricos cuyas capas se hacen mayores a medida que se alejan del centro. Por lo que solo se tendrían un promedio de 5 amigos íntimos, 15 mejores amigos, 50 buenos amigos, 150 amigos, 500 conocidos y 1.500 personas que se reconocen a primera vista. "Esta capa de los 150 es la importante: define a las personas con las que tienes una relación reciproca, con los que sientes obligaciones y a los que harías fácilmente favores." señala Dunbar, algo que difícilmente es posible en Facebook, donde no se distingue entre tipos de amistades. Los psicólogos como Dunbar creen que los límites de la amistad esta determinada por dos cosas: la habilidad de nuestros cerebros de procesar múltiples relaciones y las limitaciones de tiempo.