19, Agosto, 2016 19, Agosto, 2016 8:03 a.m. 8:03 a.m.

HOY ES EL DÍA MUNDIAL DE LA FOTOGRAFÍA

Es muy habitual que para elegir la fecha en la que se celebra "el Día de…" se tenga en cuenta el nacimiento o la aparición de eso que se pretende homenajear. No es el caso del Día Mundial de la Fotografía. En parte tiene que ver con que no es posible identificar una fecha para ello, porque entre las primeras aproximaciones y la fotografía actual hay un continuo no muy definido de pequeños avances, en los que intervinieron muchas personas. Por eso no sería justo ni preciso priorizar a uno por sobre otro. ¿Qué ocurrió un 19 de agosto de 1839? El estado francés compró la patente del daguerrotipo, que es considerado el primer antecedente claro de la fotografía moderna. Fue un invento de Louis Daguerre, que no perdió la oportunidad de inmortalizar su nombre usando su apellido para identificarlo. Él se basó en desarrollos tecnológicos de Joseph Nicéphore Niépce, que se considera autor de la primera imagen fotográfica. La bautizó Vista desde la ventana en Le Gras y data de 1826. Henry Fox Talbot dio el siguiente paso al crear el calotipo, en 1842. Él fue el primero en desarrollar el negativo. Quien terminó de inaugurar el mundo de la fotografía fue George Eastman, que inventó el rollo de película y fundó en 1888 la compañía Kodak, que se convirtió en el primer productor en masa de cámaras. El 19 de agosto de 1839 fue tan importante porque Francia no sólo adquirió la patente del daguerrotipo, sino que decidió compartirla con el mundo, para que cualquiera pudiera desarrollar sus propias cámaras de forma gratuita. Fue un hito inigualable en la historia de la disciplina. Esta fecha se eligió para realizar la celebración en 2010. Entonces, se creó un sitio oficial de internet que invita a fotógrafos profesionales y amateurs de todo el mundo a publicar una foto en homenaje a su día. Fuente: T13, Argentina.