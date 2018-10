TIENE 50 AÑOS PERO LO CONFUNDEN CON UN NIÑO

6:26 a.m.

Basori Lal frecuentemente es confundido por un niño, sin embargo tiene 50 años y se ha convertido en una celebridad en su pueblo, que se encuentra en la provincia de Madhya Pradesh (India), debido a su estatura de 73 centímetros.

El hombre admitió que por muchos años odió y repudió el hecho de no haber crecido. Fue algo que lo marcó mentalmente. Pero hoy ha aprendido a apreciarse y su familia lo considera un milagro.

Su hermano, Gopi Lal, de 55 años lo califica como un “héroe”. Gopi es de estatura promedio y vive con Basori, explicó que su familia se siente “bendecida” por tenerlo.

“La gente de diferentes pueblos vienen a nuestra casa para ver a Basori. A los que reitera que "es una bendición para nosotros. Nos sentimos orgullosos de que las personas quieran y se preocupen por Basori”, contó su hermano.

En Madhya Pradesh es toda una celebridad, pero lo único que él quiere es que no le tengan pena. “Lo único que quiero es que me acepten por quién soy”, expresó.

“Trabajo, vivo, duermo, como y disfruto como cualquier otra persona”, afirmó.

Basori cuenta que cuando era bebé, sus compañeros comenzaron a notar que no crecía y lo tildaban de extraño, de extraterrestre y se alejaban de él. Otros se inventaban teorías extrañas en las que afirmaban que era “el diablo” encarnado. Muy aparte de que la economía de su familia no cubría los gastos necesarios para llevarlo a un doctor y que le dieran un diagnóstico apropiado.

“Éramos pobres, no podíamos ni ir al doctor. Me desesperaba, me hacían bullying y pensé que nunca sería amado”, expresó.

