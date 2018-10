Conoce las nuevas funciones de Gmail

Tras algunos años sin apenas modificaciones, la versión web de Gmail por fin ha afrontado un gran rediseño en el que no solo se ha cambiado su aspecto, sino que también se han añadido algunas nuevas funciones realmente útiles que te harán más fácil su uso.

Desde el mes de abril algunos usuarios han tenido la oportunidad de probar el nuevo aspecto de Gmail, pero será a partir de este mes cuando el nuevo Gmail llegará a los usuarios de forma generalizada, iniciando así la transición a las nuevas herramientas del correo de Google.

Aquí te presentamos las funciones más destacadas de su nueva actualización:

Nuevos iconos emergentes: Gmail se caracteriza por estar muy orientado a la productividad, por lo que todo en su nueva interfaz está pensado para que emplees el menor tiempo posible gestionando tu correo. Por ese motivo, los nuevos iconos emergentes te ayudarán a gestionar tu correo con solo un par de clics.

Aplazar correos: Esto es especialmente útil para evitar que, por un descuido, los correos caigan en el olvido cuando no te encuentras en la oficina o no puedes atenderlos de forma adecuada. Simplemente aplaza ese correo y más tarde volverás a recibir la notificación para que no olvides responderlo.

Haz un seguimiento de los correos: Ahora Gmail analiza tu correo y te muestra un aviso sobre aquellos que, tal vez, necesitan responderse o realizar un seguimiento especial. Esta opción resulta muy útil cuando para llevar el seguimiento de proyectos en los que se intercambian diversos correos con la misma persona con el mismo motivo.