Todos hemos escuchado o leído las letras SOS en relación a una llamada de socorro. Letras que se escriben en la arena de una playa desierta tras un naufragio o emitidas por un telégrafo en código morse ante un accidente marítimo, por poner un par de ejemplos, todos sabemos lo que intentan transmitir y todos deseamos no tener que utilizarlas nunca.

A pesar de ser un conjunto de letras prácticamente universal, mucha gente no sabe exactamente qué quiere decir SOS ni de dónde viene.

La señal SOS tiene algo más de un siglo de existencia. La primera vez que se propuso fue en Alemania en 1905 y, un año más tarde, durante la Convención Radiotelegráfica Internacional celebrada en Berlín, se decide implantarla como estándar para todos los países, lo cual se hizo efectivo el 1 de julio de 1908.

Hasta entonces, el código de socorro que se utilizaba era el llamado CQD, que se refiere a "Copy Quality - Distress" y que se traduce al español como "Prueba de calidad - Problemas".

A diferencia de lo que se cree popularmente, las letras SOS no son un acrónimo ni significan nada. Se optó por esta secuencia de letras porque en código Morse es muy fácil de transmitir, con tres pulsos cortos, tres pulsos largos y tres pulsos cortos, de manera continuada y sin pausas entre ellas.

Esto no ha evitado que hayan surgido teorías sobre su significado, casi siempre relacionando a las tres letras con las iniciales de palabras en inglés o en latín. Una de las más famosas es la de "Save Our Ship" (Salven nuestro barco), aunque también se han difundido otras versiones, como "Save Our Souls" (Salven nuestras almas) o "Send Out Succour" (Envíen socorro).

Para algunos estudiosos, el hecho de que el idioma inglés sea una especie de idioma universal no justifica estas teorías, y buscan un significado en latín a la secuencia SOS, como "Si Opus Sit", que se podría traducir como "si fuera necesario". Pero hay que entender también que el motivo principal de que se eligiera esta secuencia fue esa facilidad de transmisión y de recordatorio, que cuesta tan poco memorizar. Y esto lo decimos porque, para ser justos, SOS no es la única secuencia en código Morse que suena así. Las letras SOS son también más fáciles de recordar, pero transmitidas de un modo continuo suenan igual que otras secuencias, como IWB y V7.