El cerebro humano puede predecir las palabras antes de que se pronuncien

9:13 a.m.

El hallazgo es la evidencia de que el cerebro sabe exactamente como serán la forma y las propiedades de una palabra

El cerebro del serhumano tiene la asombrosa capacidad de la anticipación; apoyándose en la información y el conocimiento que tiene sobre el entorno, es capaz de anticiparse a lo que va a ocurrir, de una forma de la que nosotros no somos conscientes. Pero, ahora, un experimento realizado por el Basque Center on Cognition, Brain and Language, revela que el cerebro es capaz incluso de predecir la forma de las palabras antes de que se pronuncien.

Los investigadores registraron la actividad cerebral de 47 voluntarios. A todos ellos se les mostraron en una pantalla diversas imágenes, y luego se les hizo escuchar palabras asociadas a ellas.

Lo que observaron fue que, un segundo después de ver la imagen, se activaban las regiones auditivas del cerebro, mostrando diferente actividad en función de las propiedades físicas de las palabras que iban a escuchar a continuación.

Según los autores del estudio, el hallazgo es la evidencia de que el cerebro sabe exactamente como serán la forma y las propiedades de una palabra, incluso antes de que sea pronunciada. Así, en el caso de los fonemas oclusivos, las oscilaciones cerebrales comenzaban a trabajar con mucha más energía, aproximadamente un segundo antes de escucharse el estímulo auditivo.