Nivel del mar podría subir más de 15 metros en 2300

10:23 a.m.

Si las emisiones de gases de efecto invernadero se mantienen altas, nos enfrentamos a un escenario descorazonador

Según un nuevo estudio publicado en la revista Annual Review of Environment and Resources, el nivel medio global del mar podría aumentar hasta 2,5 metros para el año 2100 y hasta más de 15 metros para 2300. El estudio sugiere que si no podemos controlar el aumento de las emisiones de gases de efecto invernadero, supondrá una importante riesgo para los ecosistemas costeros de absolutamente todo el mundo.

Los investigadores de la Universidad de Rutgers (EE. UU.) afirmaron que el nivel medio global del mar ha aumentado en aproximadamente 6 centímetros desde principios del siglo XXI.

Los expertos apuntan que el nivel medio global del mar podría aumentar en el rango de 42 a 85 centímetros más para 2100, 85 a 164 centímetros más para 2150 y de dos a 4,2 metros para 2300, bajo moderada emisión de gases de efecto invernadero.

Alrededor del 11% de la población mundial actual de 7.600 millones de personas vive alrededor de 10 metros sobre el nivel del mar y, es incontestable que, el aumento del nivel del mar representa un grave riesgo para las poblaciones costeras, los ecosistemas y la infraestructura.

La nueva investigación estimó que el nivel medio global del mar aumentará entre 15 y 25 centímetros hasta 2050, pero es poco probable que aumente 50 centímetros o más. Las proyecciones se vuelven más sensibles a partir de 2050 con respecto a las emisiones de gases de efecto invernadero. Aquí es donde el escenario se vuelve aún más delicado.



“Se sabe mucho sobre el cambio en el nivel del mar en el pasado, pero en el futuro, y mucho más es incierto. Pero la incertidumbre no es una razón para ignorar este desafío. Caracterizar cuidadosamente lo que se sabe y lo que es incierto es crucial para manejar los riesgos que el aumento del nivel del mar representa para las costas de todo el mundo ", explica Robert E Kopp, coautor del trabajo.

Por Sarah Romero