¿Es bueno dormir con calcetines?

Por extraño que parezca, dormir con calcetines puede ayudarnos a dormir más rápido. Esto se debe a que la regulación de la temperatura es una parte necesaria en el ciclo de sueño. Y ya sabemos lo importante que es el sueño en nuestra vida. Después de todo, los humanos nos pasamos alrededor de un tercio de la vida durmiendo.



La mayoría de las personas tiene dificultad para dormir de vez en cuando. Un truco que quizás no hayan intentado es dormir con los calcetines puestos.

Puede parecer que usar calcetines en la cama podría recalentar los pies pero, en realidad, este hábito ayuda a la regulación de la temperatura interna del cuerpo.

Un estudio publicado en 2007 concluyó que los adultos que usaban calcetines normales -no de compresión- o calefacción en la cama dormían más rápido. Esto se debe a que la temperatura corporal central de una persona disminuye durante la noche, alcanzando la temperatura más baja alrededor de las 4 a.m. La temperatura corporal promedio es de 37 º C pero esto varía de 1 a 2 grados en el transcurso de 24 horas.

Calentar los pies y las manos hace que los vasos sanguíneos se dilaten, una respuesta llamada vasodilatación que libera calor a través de la piel y ayuda a reducir la temperatura corporal central. Esto, a su vez, envía un mensaje al cerebro de que es hora de acostarse.

La temperatura corporal central de una persona se ve afectada por su reloj biológico, también llamado ritmo circadiano que controla el momento del sueño, haciendo que nos sintamos soñolientos por la noche y despiertos por la mañana.



La temperatura corporal aumenta gradualmente durante el día, alcanzando un máximo a última hora de la tarde, que coincide cuando nos sentimos más despiertos y alerta. La temperatura corporal luego disminuye durante la noche, haciendo que nos sintamos más cansados y con sueño.



Cuando comenzamos a quedarnos dormidos, la temperatura del cuerpo disminuye entre 1 y 2 grados. Esto podría deberse a que el cuerpo está reservando esa energía para otras funciones. Así, si nos dormimos con los calcetines puestos, podríamos ayudar con los ciclos de regulación de temperatura.

Por Sarah Romero