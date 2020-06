James Rodríguez revela que “El Real Madrid no me dejó ir al club que yo quería”

Pese que James Rodríguez atraviesa su cuarta temporada con el Real Madrid, a los cuales se suman sus dos años cedido al Bayern Munich, el colombiano no cuenta con los minutos que pretende dentro del conjunto blanco ya que no es del gusto de su entrenador, Zinedine Zidane.

Rodríguez contó en una entrevista con el portal local “Gol.Caracol” “En el Madrid hay jugadores de mucha calidad y sé que, con mi talento, y algo de continuidad, podría ayudar al equipo en muchísimas facetas. Pero entiendo que Zidane tenga su base” dijo el mediocampista cafetero.

Por otro lado, James menciono que su rol en el equipo no es protagónico y que, además de estar entrenándose, también está pensando en su futuro: “Donde esté tengo que rendir a mi máximo nivel”.

Asimismo, mencionó que “Hubo una propuesta muy buena de un equipo español, no me gustaría decir el nombre del equipo, que Real Madrid rechazó”, reveló James Rodríguez. “Sabía desde un principio de la temporada que mi rol en el Madrid no iba a ser protagónico. En los primeros entrenamientos en agosto me dejaban afuera en los trabajos tácticos, me sentía incómodo porque nunca había vivido eso”, agregó.