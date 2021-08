Mexicano Luis Urías empata marca; el cubano Abreu pega jonrón de película

8:52 a.m.

Houston (EE.UU.), 13 ago (EFE).- Una nueva exhibición de poder ofensivo fue lo que aportaron de nuevo los Cerveceros de Milwaukee y el mexicano Luis Urías la encabezó con cinco extrabases que le permitió empatar marca de todos los tiempos en las Grandes Ligas y ser el protagonista latinoamericano de la jornada.



En la que el mundo de ficción del cine se hizo realidad con el "Field of Dreams Game" que las Grandes Ligas programaron en la localidad agrícola de Dyerville (Iowa) para que los Medias Blancas de Chicago y los Yanquis de Nueva York le diesen vida a lo sucedido en la película "Field of Dreams", con el toletero cubano José Abreu de protagonista.

Recuerde Leer: El bate oportuno de Nimmo hizo la diferencia en el triunfo de los Mets sobre los Nacionales

Urías no tuvo un escenario de película, pero si el diamante del legendario Wrigley Field, de Chicago, donde el tercera base mexicano conectó cinco extrabases, mientras que el receptor venezolano Manny Piña produjo seis carreras, para que los Cerveceros arrollaran 17-4 a los Cachorros de Chicago.



Urías disparó un jonrón en la séptima entrada y otro en la novena. Bateó también tres dobles, produjo cinco carreras y anotó otras cinco.



El toletero mexicano se convirtió en el decimosexto pelotero en la historia de las Grandes Ligas con cinco extrabases en un encuentro y el primero desde que Alex Dickerson lo consiguió el año pasado con los Gigantes de San Francisco.



Piña bateó un grand slam y un cuadrangular de dos carreras, que también fue decisivo con el 9-1 sin ningún out en el quinto cuando lanzó el primer grand slam de su carrera.



El bateador venezolano agregó una serie de dos carreras en la sexta, dándole tres juegos con múltiples jonrones en su carrera y dos esta temporada.



Abreu, el Jugador Más Valioso (MVP) reinante de la Liga Americana, hizo historia en el Campo de los Sueños en Iowa, al convertirse en el primer jugador en la historia de las Ligas Americana y Nacional que conecta un cuadrangular en dicho estado.



El cubano le conectó un batazo hacia lo profundo del jardín izquierdo al abridor de los Yanquis de Nueva York, Andrew Heaney, que cayó en los campos de maíz que rodean al estadio, que fue construido por las Grandes Ligas para revivir la legendaria película "Field of Dreams".



El tablazo tuvo otro matiz histórico. Abreu igualó al miembro del Salón de la Fama Harold Baines por la tercera mayor cantidad de jonrones en la historia de los Medias Blancas con 221.



El primero y segundo en la lista son Frank Thomas (448) y Paul Konerko (432) respectivamente. Ambos estuvieron presentes en el estadio provisional para 8.000 personas que fue construido por las Grandes Ligas.



Además fue el primer cuadrangular de las Grandes Ligas que se da en el estado de Iowa.



Al final el partido tuvo también un final de película con el triunfo por 9-8 de los Medias Blancas, gracias a un cuadrangular de dos carreras del campocorto Tim Anderson.

Lea Más: Estados Unidos derrota al campeón Corea del Sur y avanza a la final

El también cubano Luis Robert tuvo de 4-1 con una anotada y el dominicano Eloy Jiménez de 4-2 con una anotada y tres impulsadas en la ofensiva del equipo de Chicago.



Los Medias Blancas y los Yanquis, más de tres décadas después de que "Field of Dreams" se filtró en la conciencia cultural del país, con un retraso de un año causado por la pandemia, uno de los campos de maíz más famosos en la historia de Hollywood, finalmente tuvo la oportunidad de albergar un verdadero juego de las Grandes Ligas.



El venezolano Renato Núñez conectó un jonrón en su regreso a Baltimore y los Tigres de Detroit se impusieron 6-4 a los Orioles, en un duelo en que su compatriota Miguel Cabrera se tomó descanso y siguió a un jonrón de los 500.



Cabrera puede ahora ir por el hito como local, luego que los Tigres finalizaron su gira con una barrida en la serie de tres juegos en Baltimore. Originalmente, el piloto de Detroit, AJ Hinch, había dicho que Cabrera jugaría el jueves. Al final cambió de opinión.



El también venezolano Víctor Reyes pegó jonrón por los Tigres, que recibieron el apoyo del bateo latinoamericano con el dominicano Jeimer Candelario que se fue de 4-2 con una anotada y una empujada.



Los venezolanos Núñez de 4-2 con una anotada y dos impulsadas, Reyes de 4-2 con una anotada y dos producidas, mientras que el puertorriqueño Willi Castro de 4-2 con una anotada.



El campocorto dominicano Wander Franco rompió el empate por medio de un cuadrangular de dos carreras en la sexta entrada, y los Rays de Tampa Bay ampliaron su ventaja en la cima del Este de la Americana, al arrollar 8-1 a los Medias Rojas de Boston.



Una vez más, el bateo latinoamericano fue clave en la ofensiva de los Rays con Franco de 5-1 con una anotada y dos impulsadas, su compatriotas Nelson Cruz de 5-1 con una anotada y Manuel Margot sin turno oficial pero con una producida, mientras que el cubano Yandy Díaz tuvo de 2-1 con una anotada. EFE