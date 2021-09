Simeone: Los equipos ya no nos juegan como la temporada pasada

9:28 a.m.

Vitoria, 25 sep (EFE).- El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, indicó que los equipos ya no les juegan como la temporada pasada y tienen que cambiar y trabajar mejor.



“Cuando un equipo ocupa bien los espacios no es fácil superar las líneas. Nos pasó en el primer tiempo contra el Espanyol y en parte contra el Oporto”, valoró el técnico argentino, que no echó de menos “actitud e intensidad” en sus jugadores. “Nos faltaron ideas para romper la línea defensiva” del rival, añadió.

El preparador rojiblanco dejó entrever que el Atlético puede haber entrado en el momento de dificultades que siempre tiene un equipo durante la temporada y señaló que la responsabilidad es suya.



“Nos han hecho dos goles a balón parado y nos lastiman mucho. No nos deja en la mejor situación de juego”, valoró Diego Pablo Simeone.

Calleja: El trabajo defensivo ha sido clave

El entrenador del Deportivo Alavés, Javi Calleja, indicó que “el trabajo defensivo” fue clave para superar al Atlético de Madrid y felicitó a sus jugadores por “un gran trabajo en una situación complicada ante uno de los mejores equipos de la liga”.



El técnico madrileño explicó en rueda de prensa que querían contrarrestar el ataque del Atlético y que para conseguirlo sabían que “las coberturas iban a ser muy importantes", y subrayó que sus jugadores "lo han entendido a la perfección”.



“Hemos tenido la suerte que no hemos tenido en otros partidos y hemos tenido ocasiones muy claras para meter un gol más”, valoró Calleja, que dio “mucho valor” a la victoria y reconoció que nunca había ganado un partido en Primera División con menos posesión que el contrario.

“Hemos tenido experiencia y tablas para llevar el partido donde nos interesaba, hemos competido muy bien, hemos defendido como guerreros y hemos mantenido la portería a cero”, celebró Javi Calleja, que confesó que en los últimos días se aisló y no quiso escuchar rumores para centrarse en su trabajo.



“Conseguir una victoria te quita muchísimo peso de encima. Somos capaces de ganar a cualquiera después de ganar al Atlético de Madrid, pero son tres puntos y quedan muchos por delante”, advirtió el entrenador, que aseguró que el trabajo de Víctor Laguardia, autor del gol, fue “inconmensurable”.