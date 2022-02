Nadal: "En Australia jugué infinitamente mejor de lo que imaginé"

Manacor (Mallorca), 2 feb (EFE).- El tenista español Rafael Nadal confesó este miércoles a su llegada a España procedente de Melbourne que en el Abierto de Australia, torneo que ganó tras imponerse en cinco sets al ruso Daniil Medveded, "jugó infinitamente mejor" de lo que él y su equipo "hubieran imaginado".

"Deportivamente la situación era dramática para mí en ese torneo, pero al final se dieron las circunstancias adecuadas. Jugué con desparpajo, con alegría y con la máxima ilusión. Hubo momentos claves y la suerte estuvo de mi lado", explicó.

Nadal ha comparecido en una multitudinaria rueda de prensa en una de la pistas cerradas de su academia de Manacor junto al trofeo que conquistó el Abierto de Australia 2022, el vigésimo primer título de Grand Slam en su palmarés al derrotar al ruso Daniil Medvedev en cinco sets el pasado domingo.

El tenista balear admitió, al ser preguntado por cómo había afrontado el desarrollo de la final ante Medvedev, que él también "vio el tema muy complicado" tras ir perdiendo 2 sets a 0.

"Al final y a posteriori queda muy bonito, se hermosea todo, pero ir 6-2; 7-6 y y 3-2 con 0-40, fui el primero en pensar que el tema estaba muy complicado. Decidí seguir jugando, pensar en el siguiente punto, mantenerme en el partido porque al final el tenis siempre te da una opción de conseguir algo importante y eso se sabe por experiencia. Es el vértigo a la hora de ganar, y si mantienes cerca en el marcador puede haber una opción", señaló.

"Si pasas de estar en una situación crítica el panorama ha cambiado al ponerme 5-3 (en el tercer set). Él (Medvedev) seguía siendo favorito pero si me mantenía vivo en el partido, había opciones. La mayoría de las veces todo eso no termina bien y a mi me ha pasado muchas veces", añadió.

Con respecto al estado físico con el que afrontó un partido de 5 horas y media horas ante el número dos del mundo tras seis meses parado, periodo en el que incluso llevó muletas, el mallorquín admitió que la situación deportiva era "dramática" para él.

"Llegar a la final ya era un regalo increíble para mí, teniendo en cuenta las circunstancias. Pasé por momentos muy malos entre lesiones y el virus que me tuvo diez días encerrado en casa", indicó.

Nadal destacó, asimismo, que ahora se ve "con más opciones de seguir jugando ahora mismo que hace cuatro semanas".

"He jugado partidos a cinco sets con máxima exigencia y el físico ha aguantado. Ha sido una inyección de energía y confianza para seguir adelante".

Subrayó, también, que su ambición (de ser el tenista de la historia con más títulos de Grand Slam) "nunca ha sido desmesurada".

"Mi ambición ha sido sana. Lo que me motiva es que me gusta lo que hago, cuando no es un desastre físico, por supuesto. Me gusta entrenar y disfruto compitiendo, aunque sé que lo que hago tiene fecha de caducidad. Sé que no es para siempre, pero mientras tenga la capacidad de seguir disfrutando con lo que hago y competir a mi edad (35 años) con los mejores jugadores del mundo y en grandes estadios me motiva", aseveró.

Nadal concluyó respondiendo a la pregunta si con el "grande" número 21 había tocado techo. "No tengo ni idea. Hace poco ni sabía si iba a jugar al tenis (por su lesión en el pie). Me encantaría ser el tenista con más grand slams, pero si no es así mi frustración sería cero. Y no creo, para ser honesto que acabar con 21 títulos sea suficiente para superar a Roger (Federer) y a Novak (Djokovic). Estoy super agradecido a la vida y por coincidir con ellos dos. Hemos conseguido lo que soñábamos desde niños. Lo vivo de una manera natural e intento seguir mi camino y mi hoja de ruta", remarcó Rafael Nadal.

También fue preguntado por la iniciativas puestas en marcha en Mallorca para que una moneda de euro lleve su cara y para que el aeropuerto de Palma pase a denominarse "Aeropuerto Internacional Rafael Nadal".

"No tengo ni idea de todo eso, pero estaría encantado de la vida. Si la gente cree que es adecuado y positivo para la isla, encantado", respondió.

El balear, que es el primer tenista de la historia en ganar 21 "grandes", superando al suizo Roger Federer y al serbio Novak Djokovic -ambos con 20-, explicó su conversación con el mítico Rod Laver tras ganar la agotadora final y mientras practicaba en una bicicleta estática para soltar las piernas.

"Estaba cansado, y la mejor manera de no estar muy mal al día siguiente es la recuperación activa. En eso la bici te ayuda. Con mi equipo comentamos lo que había hecho bien, y lo que no tanto. Con Rod Laver, que es un personaje histórico, uno de los mejores de la historia para muchos, tengo una gran relación. Hablamos del partido que había jugado y quedamos de vernos en Indians Wells, donde él suele ir. Me hizo mucha ilusión", señaló. EFE