Revancha entre 'Chocolatito' González y 'Gallo' Estrada será en diciembre

La nueva pelea entre el boxeador nicaragüense Román “Chocolatito” González y Francisco “El Gallo Estrada” se realizará en diciembre

La tercera pelea entre el nicaragüense Román 'Chocolatito' González y el mexicano Francisco 'Gallo' Estrada, campeón franquicia del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), será en diciembre, aseguró este jueves el gerente y abogado del púgil centroamericano, Carlos Blandón.

"Definitivamente está todo pactado en cuanto a todas las obligaciones contractuales, por lo que la pelea con Estrada está pautada para diciembre", explicó Blandón en una rueda de prensa organizada por el CMB en Ciudad de México.

El 'Chocolatito' venció en noviembre de 2012 a Estrada, pero en el segundo combate, en marzo del año pasado, que estuvo entre las candidatas a pelea de 2021 por los más de 2.000 golpes que lanzaron el mexicano y el nicaragüense, perdió.

La tercera pelea entre ambos púgiles estaba pactada para marzo pasado, pero Estrada enfermó de la covid-19 y las secuelas evitaron que subiera al ring para medirse al centroamericano, uno de los mejores pesos pequeños del pugilismo en este siglo.

Por la última exhibición de ambos boxeadores, la afición ha pedido que se cierre la trilogía entre ambos peleadores para definir quién se impondrá en la serie, sin embargo antes de medirse a González, Estrada combatirá en septiembre con un rival por confirmar.

"Todos estamos con muchas ganas. Lo sabemos. 'Gallo' quiere una pelea de preparación y lo entendemos, porque queremos absolutamente que el mejor 'Gallo' Estrada se enfrente a Román. Solo queremos que tenga cuidado", añadió Blandón.

Román González afirmó que a sus 35 años aún tiene calidad para noquear a Estrada, algo que a su parecer demostró en su última pelea, cuando derrotó por decisión unánime al mexicano Julio César 'Rey' Martínez en marzo pasado.

"No bebo, no fumo y me siento muy bien en el campo de entrenamiento. Tienes que trabajar mucho más que otros en el boxeo si quieres más. Experiencia, cualidades defensivas y trabajo realmente duro. Estas son claves importantes", expresó el nicaragüense.

El 'Chocolatito' presume un récord de 51 victorias, 41 por la vía del nocaut, y tres derrotas, una antes de tiempo.

Estrada cuenta con una marca de 42 triunfos, 28 por la vía rápida, y tres descalabros.