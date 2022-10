Pedri: "Es una final"

10:46 a.m.

Dijo que el equipo está "con muchas ganas" ante un partido "muy importante"

El centrocampista Pedro González 'Pedri' admitió que el partido de mañana ante el Inter de Milan es "una final" para los azulgrana, un encuentro que espera ganar para no quedar fuera porque la plantilla "tiene la calidad" para sacar adelante el encuentro.

Dijo que el equipo está "con muchas ganas" ante un partido "muy importante". "Esperemos que se dé bien", dijo el internacional barcelonista.

"Va a ser difícil porque el Inter se va a meter atrás con muchos jugadores y después saldrán a la contra", dijo Pedri, quien dijo que Xavi Hernández les ha pedido "mover muy rápido el balón" para que se produzcan desajustes en la defensa y encontrar los espacios.

Preguntado sobre si un partido de este calibre llega demasiado pronto en la temporada, Pedri comentó que le hubiese gustado ir primeros de grupo, habiéndolo ganado todo. "Eso sería ideal. Afrontamos el partido como lo que es, un partido determinante que esperamos sacarlo", insistió.

Admitió Pedri que el equipo tiene "muchas bajas, sobre todo en defensa", pero comentó que la plantilla es "larga" y tiene que afrontar el partido de la mejor manera. "Tenemos que estar tranquilos porque tenemos calidad para ello", afirmó.

Pedri, que le da igual en qué posición juegue mientras esté sobre el terreno de juego, explicó que si tiene que elegir le gusta jugar arriba, cerca del delantero.

"Los dos últimos partidos no han sido como queríamos. Hemos jugado algunas partes bien, pero tenemos que mejorar muchas cosas, por ejemplo el otro día -ante el Celta- nos pudieron empatar, pero seguimos sumando de tres en tres. En cuanto estemos bien, lo seguiremos haciendo", añadió.

Pedri desconoce porqué ahora el equipo no está tan bien como hace tres semanas. "Es un poco de todo, físico, mental...", comentó el canario, que no se mostró preocupado por la falta de gol e insistió en que marcar no es solo una tarea que atañe a Robert Lewandowski.

"Él es un auténtico crack, tiene mucha experiencia en partidos de este tipo. Desde el primer día nos ha ayudado mucho a los jóvenes y se le agradece que sea tan normal con todo lo que ha ganado", argumentó.

En cuanto a si la necesidad económica que tiene el club, debido a la situación por la que atraviesa, presiona al equipo para conseguir resultados positivos, como mañana, Pedri dijo que el equipo no siente esa responsabilidad.

"Sí que es una final para nosotros, es cierto que también en lo económico, pero queremos seguir en la Champions. Queremos ganar y pasar a octavos", resumió.