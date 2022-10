El último partido antes del Mundial será en una jornada entre semana, el jueves 10 a las 21:30 horas, frente al Cádiz en el Santiago Bernabéu

El Real Madrid comenzó a preparar este viernes su próximo compromiso, el domingo frente al Girona (16.15 CET/15.15 GMT), que supondría el primero de los cuatro partidos antes del Mundial de Qatar 2022 a los que tendrá que hacer frente el equipo dirigido por el italiano Carlo Ancelotti, y todos ellos sin salir de la capital de España.



Tras el encuentro frente al conjunto catalán, el último de octubre, el miércoles 2 de noviembre recibirá al Celtic en un duelo que, tras la derrota frente al Leipzig (3-2) ha pasado a ser trascendental, ya que el Real Madrid necesita igualar el resultado que logre el conjunto alemán para certificar su pase a octavos de final de la Liga de Campeones como primero de grupo.



La pasada temporada ya demostró el conjunto blanco que le daba igual el rival, incluso siendo primero le tocó en la primera eliminatoria por el título el París Saint-Germain -tras una polémica repetición de un sorteo en el que, en primera instancia, fue emparejado con el Benfica-.



Curiosamente, el mismo día, el 7 de noviembre, en el que el Real Madrid conocerá su rival en octavos de la ‘Champions’ -el pase sí lo tiene matemáticamente asegurado- será cuando tenga lugar su único encuentro fuera del Santiago Bernabéu antes del Mundial. Eso sí, será solo a 10 kilómetros; ya que visita al Rayo Vallecano a las 21.00 (20.00 GMT). Será, además, su primer encuentro un lunes en lo que va de temporada.



Tras este duelo, el grueso de la plantilla pondrá su cabeza en Qatar, ya que la competición arranca diez días más tarde. Y no será hasta el 30 o 31 de diciembre -fecha aún por confirmar- cuando el Real Madrid vuelva a disputar un partido oficial en su visita al José Zorrilla contra el Valladolid.





Un calendario apretado, como es habitual esta temporada debido a que se disputa por primera vez un Mundial en noviembre-diciembre, para el que Carlo Ancelotti maneja con finura los recursos de su plantilla. El gran objetivo: llegar líderes de LaLiga Santander al parón. De momento, cuentan con tres puntos de ventaja y el duelo directo ganado (3-1) frente al Barcelona.



El técnico italiano vive pendiente de la enfermería en estos días. El Real Madrid volvió a entrenar tras dos días de descanso y lo hizo sin el francés Karim Benzema ni el uruguayo Federico Valverde.



El delantero realizó solo una parte con el resto de sus compañeros, aquejado todavía de la "fatiga muscular en el cuádriceps de la pierna izquierda" que le ha hecho perderse ya los partidos contra Sevilla y Leipzig.



Por su parte, el centrocampista trabajó tanto dentro de las instalaciones de la Ciudad Deportiva Real Madrid como sobre el césped, siempre en solitario, y su participación depende también del trabajo que pueda realizar mañana sábado durante el último entrenamiento antes de recibir al Girona.



Valverde continúa con el muslo derecho dolorido por el fuerte golpe que sufrió por parte del argentino Alejandro ‘Papu’ Gómez en el encuentro frente al Sevilla. Aunque las pruebas descartaron una lesión muscular, el uruguayo está volviendo paulatinamente al trabajo, siempre en base a sus sensaciones para no correr ningún riesgo de agravar las molestias.



Unas molestias que sí ha superado el croata Luka Modric, quien fue baja de última hora para la visita al Leipzig. Según pudo saber EFE, el centrocampista completó el entrenamiento sin problemas y, salvo contratiempo, volverá a la convocatoria frente al Girona.



También lo podrían hacer el español Dani Ceballos y el hispano-dominicano Mariano Díaz, dependiendo del ritmo que demuestren en el entrenamiento de este sábado ya que han estado más días ausentes que Modric.



Una sesión de viernes en la Ciudad Deportiva de Valdebebas en la que fue protagonista Florentino Pérez. El presidente del club visitó al primer equipo de fútbol del Real Madrid tres días después de ser operado en uno de sus pulmones.



El mandatario no asistió al partido contra el Leipzig por dicho motivo y ya ha recuperado sus actividades tras el reposo en casa después de que se le retirase un nódulo de un pulmón de forma exitosa.



Desde el club transmiten a EFE que Florentino se encuentra perfectamente, como si nada diferente hubiera pasado esta semana, y simplemente quiso pasarse a saludar a sus futbolistas y cuerpo técnico. No hubo ningún tipo de mensaje especial ni nada que ver con que el pasado martes tuviese lugar la primera derrota del curso. Como dijo Ancelotti, tan natural como siempre, en algún momento tenía que llegar. Y fue tras 16 encuentros sin conocer la derrota.



Por otra parte, el Real Madrid recibió la buena noticia de que los brasileños Rodrygo Goes y Éder Militao recibieron la nacionalidad española, liberando así sus dos plazas de extracomunitarios y, después de que su compatriota Vinicius Junior, la consiguiera en septiembre, el conjunto blanco cuenta con tres huecos libres dentro de esta categoría.



Estas nacionalizaciones dan un margen de actuación al conjunto blanco en los próximos mercados de fichajes, con el Mundial, donde el Real Madrid siempre pone su lupa, a solo 26 días de su arranque, ya que podrá inscribir en el primer equipo a cualquier futbolista del mundo, independientemente de que haya nacido en la Unión Europea, tenga la doble nacionalidad o no, usando estos tres cupos.