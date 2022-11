Escalas diplomáticas en terceros países, un consulado fantasma y banderas escondidas, así viajarán al Mundial de Qatar 2022 los 30.000 israelíes que priorizan el fanatismo por el fútbol sobre el riesgo de viajar al primer Mundial que se celebra en un país árabe y políticamente hostil con Israel.

El comentario es uno de los cientos que se publican cada día en este grupo de 9.000 miembros creado para ofrecer una red de apoyo a los israelíes que viajen a Doha para ver el fútbol de primer nivel que no tienen en su país, cuya selección no participa en un Mundial desde 1970.

Una de ellas es Amit Kaminsky, residente de Tel Aviv de 25 años, que viajará al país del Golfo pese a la desaprobación de su familia.

"Es cierto que habrá gente de Irán, Arabia Saudí y de países árabes vecinos de Qatar. Probablemente sean muchísimos, pero nosotros intentaremos no ir con símbolos judíos o israelíes, no hablar hebreo en las calles y mantener un perfil bajo", comenta a EFE, aunque dice no tener miedo al tratarse de un evento masivo, "con gente de todo el mundo y una atmósfera internacional".