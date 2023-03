Lionel Messi será el protagonista de una nueva serie de animación

La serie estará dirigida a niños y adolescentes y mostrará al reciente ganador del Mundial de niño y los obstáculos que deberá afrontar mientras viaja a través de un videojuego

Lionel Messi, ganador del pasado Mundial de Qatar 2022 con la selección argentina, tendrá su propia serie de animación, anunció este lunes en exclusiva la revista especializada Deadline.



El proyecto será producido por Sony Music Entertainment en colaboración con Leo Messi Management.



"Desde que era niño siempre me han gustado las series de animación y mis hijos son grandes 'fans' de los personajes animados. Poder participar en un proyecto de animación me hace feliz porque cumple uno de mis sueños", dijo Messi a Deadline.



La serie estará dirigida a niños y adolescentes y mostrará al reciente ganador del Mundial de niño y los obstáculos que deberá afrontar mientras viaja a través de un videojuego.





El proyecto, que se producirá en inglés, español y otros idiomas, contará con un música original de artistas y compositores de Sony que todavía no han sido anunciados.



Esta será la primera serie de animación creada por Sony Music Entertainment, compañía que en el pasado ha realizado documentales como "Pearl Jam 20" o "Cypress Hill: Insane in the Brain".



El ejecutivo de Sony Fernando Cabral aseguró en Deadline que es "un privilegio" para la compañía tener la oportunidad de retratar la fortaleza y las lecciones del deporte gracias a Messi, elegido el pasado 27 de febrero mejor jugador de 2022 por la FIFA.



Messi es el futbolista que mayor número de partidos ha disputado en distintos mundiales y el único que ha ganado en siete ocasiones el Balón de Oro de la revista francesa France Football. El pasado 18 de diciembre fue elegido el mejor jugador de la final y del Mundial 2022, que Argentina ganó por tercera vez en su historia.