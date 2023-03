Tatiana Guzmán, la exfutbolista que será la primera árbitra nicaragüense en un mundial femenino

9:30 a.m.

Para Tatiana Guzmán, ser la primera árbitra de su país en el evento más grande del fútbol femenino "es simplemente una sensación increíble”

Los sueños se cumplen y Tatiana Guzmán está clara de ello. Es la primera árbitro nicaragüense en dirigir una Copa Mundial Femenina de la FIFA que se realizará este año en donde estará al frente del sistema de Video Arbitraje (VAR).

Los logros de Tatiana Guzmán han sido enormes: Fue la primera mujer en dirigir un partido de la Primera División masculina de Nicaragua en la historia; la primera nicaragüense en ser designada para la final femenina de un Campeonato Preolímpico Concacaf; y ahora también se convirtió en la primera representante del arbitraje de su país en la Copa Mundial Femenina de la FIFA 2023 como oficial del VAR, destaca la Federación Internacional del Fútbol Asociación (FIFA) en su sitio web.

A lo largo de su juventud, Tatiana siempre practicó deportes en Nicaragua y probó con varias disciplinas, desde el béisbol que jugaba en las calles del barrio Batahola Norte, cuando era niña, hasta el vóleibol que practicó cuando entró a la Universidad Centroamericana UCA, donde estudió Calidad Ambiental.

Lea: FIFA quiere desarrollar la infraestructura y el talento del fútbol en Nicaragua

Sin embargo, “su talento para el fútbol fue lo que la unió definitivamente a las canchas de pasto, aunque al principio jamás pensó en perseguir una carrera como árbitra. Aquello cambió radicalmente en 2010 cuando vio a un árbitro internacional dirigir en Nicaragua. Además, en un año de Mundial, el efecto en ella se multiplicó”, destaca la FIFA.

"Comencé a investigar sobre la Copa Mundial en internet y me dije que quería viajar alrededor del mundo y ser árbitra. Nunca podría haber llegado a un equipo de primer nivel en el fútbol. Así es que… amo el fútbol. Me enamoré del arbitraje por primera vez cuando vi a ese árbitro de otro país en un partido. Esa fue la razón. No sé. ¡Fui espontánea!", recoge el sitio web de la FIFA en declaraciones de Guzmán desde Montevideo, donde asistió al tercer seminario arbitral de la FIFA preparatorio para Australia y Nueva Zelanda 2023.

Al principio de su carrera, Tatiana se desempeñó como árbitro asistente para luego convertirse en árbitra hasta que, en 2014, obtuvo la certificación FIFA, a los 25 años. Desde entonces, ha roto barreras una tras otra, hasta obtener el reconocimiento más importante de su carrera, hasta ahora, con su próxima participación en la Copa Mundial Femenina de la FIFA Australia & Nueva Zelanda 2023, en donde será una de las seis mujeres que fueron elegidas para formar parte del equipo arbitral de video.

Para Tatiana Guzmán, ser la primera árbitra de su país en el evento más grande del fútbol femenino "es simplemente una sensación increíble. Trabajé duro para esto. Es una gran mejoría para Nicaragua porque no tenemos siquiera un alto nivel de fútbol. Pienso que, incluso en el arbitraje, esto será emocionante para otras niñas, y también equipos de fútbol, para que sepan que pueden ser parte de esto", afirmó la orgullosa nicaragüense.

Tatiana recuerda con emoción el momento en el que vio su nombre en la lista de árbitros para el Mundial Femenino.

Lea más: Nicaragua derrota a República Dominicana en triangular femenino de fútbol

"Todavía no puedo creerlo", asegura y, aunque el VAR aún no está implementado en Nicaragua, desde su primera experiencia frente a los monitores, justo después del Mundial en Rusia, Guzmán ha tomado cada oportunidad de capacitación provista por la Concacaf y la FIFA, incluso durante la pandemia en formato online y practicando mucho en su casa, detalla la Federación Internacional de Fútbol Asociación.