Boxeadora Yokasta Valle promocionará derechos humanos como campeona de la ONU

La campeona de boxeo nacida en Nicaragua, residente en Costa Rica, participará en actividades de la ONU para visibilizar problemas sociales

La boxeadora costarricense y campeona mundial en las 105 libras, Yokasta Valle, fue nombrada este viernes como campeona de la ONU y ejercerá un rol en la promoción de los derechos humanos y la lucha por la igualdad de género.



La campeona de las 105 libras de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) y de la Federación Internacional (FIB) participará en actividades de la ONU para visibilizar problemas sociales, promocionar los derechos humanos e impulsar el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).



“Las mujeres en Costa Rica y en todo el mundo somos más propensas a vivir en pobreza, a no tener acceso a la seguridad social, a vernos más afectadas por el desempleo y cuando logramos un trabajo nos pagan mucho menos que a los hombres por hacerlo. Son muchos los desafíos, pero hoy vengo a proponer que juntas y juntos vamos a salir triunfantes”, dijo Valle.



La deportista afirmó que ser campeona de la ONU es un "honor" que conlleva "una enorme responsabilidad" y envió un mensaje a las mujeres: "No hay nada que las mujeres no podamos hacer, tomen los discursos de odio y discriminación como el combustible para lograr sus objetivos y demostrarle al mundo que nuestras capacidades no tienen límites".

Por su parte, la coordinadora de la ONU en Costa Rica, Allegra Baiocchi, entregó a Valle un pergamino que la acredita como campeona de la ONU y declaró que es un honor para la organización trabajar en conjunto con "una de las mejores deportistas de toda la historia de Costa Rica" y que "ha superado grandes desafíos, desde adaptar su vida a un nuevo país cuando era niña, hasta enfrentar discriminación y exclusión".



“Yokasta ha trabajado duro y ha llegado a la cima del mundo. Creemos en ella, creemos en sus luchas e iniciativas. Para Naciones Unidas es un honor unirnos a ella para impulsar la salud, el bienestar, el empoderamiento de las mujeres y los derechos de las personas migrantes en el país”, destacó Baiocchi.



El nombramiento se realiza luego de un estudio detallado de su perfil público, su actuar, valores que representa y es un reconocimiento a su reputación, vida pública y principios positivos que le han caracterizado, explicó la ONU.



Yokasta Valle, de 30 años, nació en Nicaragua y desde muy niña su familia migró a Costa Rica, país donde ha desarrollado su carrera.



“Nací en Nicaragua y mi familia migró a Costa Rica cuando era muy joven. Mis raíces están allá y mi corazón aquí. Llevo lo mejor de cada uno de los dos países. La migración es una lucha que me pasa por el cuerpo. A lo largo de mi vida me ha tocado enfrentar discriminación, prejuicios y xenofobia por ser mujer y por ser migrante, pero mi reacción fue siempre crecer y hoy soy campeona del mundo”, dijo Valle.