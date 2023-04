Brad Binder gana el esprint en Argentina desde el decimoquinto puesto por 72 milésimas de segundo

Binder se impuso en un apretado final al italiano Marco Bezzecchi, al que doblegó por esas 72 milésimas de segundo

El surafricano Brad Binder (KTM RC 16) ganó su primera carrera al esprint partiendo desde la decimoquinta posición, en la penúltima línea de la formación de salida del Gran Premio de Argentina de MotoGP en Termas de Río Hondo, y por escasamente 72 milésimas de segundo sobre su inmediato perseguidor.



Binder se impuso en un apretado final al italiano Marco Bezzecchi (Ducati Desmosedici GP22), al que doblegó por esas 72 milésimas de segundo, y con algo más de ocho décimas de segundo sobre el tercer clasificado, el también italiano Luca Marini (Ducati Desmosedici GP22).



Alex Márquez (Ducati Desmosedici GP22) tuvo la responsabilidad de salir por primera vez en su trayectoria deportiva desde la "pole position" en la carrera esprint argentina, programada a doce vueltas, en la que no falló a pesar de que por el interior se le quiso colar el italiano Franco Morbidelli (Yamaha YZR M 1), pero se pasó de frenada y el español mantuvo el primer puesto.



Antes de concluir la primera vuelta Morbidelli superó a Alex Márquez en tanto que por detrás el español Joan Mir (Repsol Honda RC 213 V) intentaba recuperar posiciones desde el último puesto, pero se fue por los suelos y acabó siendo trasladado a la clínica del circuito para valorar sus condiciones físicas al tener muchas molestias.

Brad Binder (KTM RC 16), que salía desde la decimoquinta posición, en ese giro inicial se colocó tercero, con una fulgurante ascensión, y en el segundo giro ya era segundo tras superar a un Alex Márquez al que también adelantó el italiano Luca Marini y que llevaba pegado a su rebufo al campeón del mundo, el italiano Francesco "Pecco" Bagnaia (Ducati Desmosedici GP23), quien se tuvo que conformar con la sexta posición final.



También desde posiciones más atrasadas el español Aleix Espargaró (Aprilia RS-GP) contactó con el grupo de cabeza en el tercer giro, en el que Binder ya era líder de la carrera y Alex Márquez aguantó los ataques de "Pecco" Bagnaia.



En la cuarta vuelta, en cabeza de carrera se pudo definir a un grupo de nueve pilotos en el que estaban Brad Binder, Franco Morbidelli, Luca Marini, Alex Márquez, Marco Bezzecchi, "Pecco" Bagnaia, Aleix Espargaró, Maverick Viñales y Jorge Martín, con casi un segundo sobre el grupo perseguidor, encabezado por el francés Fabio Quartararo, quien acabó enlazando con ellos.



Por delante, Brad Binder consiguió unos metros de ventaja sobre Morbidelli y Marini, sus inmediatos perseguidores, que se adelantaron en varias ocasiones, y un Aleix Espargaró que se fue por los suelos en la curva nueve cuando ocupaba la séptima plaza.



Binder, con más de seis décimas de segundo de ventaja, consolidó la primera posición mientras Bezzecchi y Marini se pelearon por la segunda plaza, dejando un poco más atrás a Morbidelli, con Bagnaia en la quinta, por delante de Alex Márquez, Maverick Viñales, Fabio Quartararo y Jorge Martín.



A dos giros del final Marco Bezzecchi marcó la vuelta rápida de carrera en busca de alcanzar a Brad Binder, un objetivo que consiguió en el último giro y, aunque el transalpino lo intentó en las curvas finales, no pudo con el surafricano, que se adjudicó su primer triunfo al esprint, por delante de Bezzecchi y Marini.



En la cuarta plaza acabó Franco Morbidelli, con Alex Márquez quinto después de adelantar magistralmente en la última vuelta a "Pecco" Bagnaia, que supo cerrar los huecos para que no le superase también el español Maverick Viñales y su Aprilia.



Algo más descolgado entró Jorge Martín, junto a Fabio Quartararo, con el australiano Jack Miller (KTM RC 16) en la décima posición.



Raúl Fernández (Aprilia RS-GP), fue decimocuarto, en un grupo en el que por detrás de él acabaron Alex Rins (Honda RC 213 V) y Augusto Fernández (GasGas RC 16).