Guardiola sobre la vuelta de Messi: "Solo sé que Jan lo va a intentar y Leo, también"

El entrenador del Manchester City recordó que Messi ha hecho el club "mucho más grande" desde que llegó

Pep Guardiola, actual entrenador del Manchester City y exjugador y exentrenador del Barcelona, afirmó que sabe que "Jan (Laporta) lo va a intentar, lo va a hacer y Leo también", sobre la posible vuelta del futbolista argentino al club azulgrana, en una entrevista concedida a ESPN.



"Él y su familia van a recibir el amor y la gratitud que toda la gente del Barcelona va a darle por todo lo que ha dado a este club", aseguró el técnico catalán.



Guardiola destacó que es socio del Barcelona, tiene "dos asientos" en el Camp Nou, y que espera poder "despedirle como se merece". Y recalcó que todo lo ganado habría sido "imposible" sin Messi: "No hablo de números, hablo de incidencia, de belleza, de estética, de efectividad... de todo".



Además, el extécnico del Barcelona manifestó que nadie hubiera pensado que la carrera de Messi acabaría de esta manera, en referencia a su marcha al Paris Saint-Germain hace dos veranos.



"Su salida fue una cosa muy rápida, por una situación difícil, económica, por mil razones que no podía entrar y que saben los que están ahí y yo no sé", zanjó Guardiola.



El entrenador del Manchester City recordó que Messi ha hecho el club "mucho más grande" desde que llegó y que, por eso, merece cerrar su etapa como azulgrana de la mejor manera. "Hay que despedir bien a las personas", sentenció.