Real Madrid despide a Asensio con "agradecimiento" y "cariño"

El Real Madrid agradeció en un comunicado la trayectoria de Marco Asensio en el club, tras hacer público el jugador su adiós, y expresó su "agradecimiento" y "cariño" a un jugador que "con tan solo 20 años" logró "entrar la historia" siendo parte de una generación inolvidable para el madrisismo.



"El Real Madrid quiere expresar su agradecimiento y su cariño a Marco Asensio, jugador que ha defendido nuestro escudo y nuestra camiseta durante siete temporadas. Llegó al Real Madrid con tan solo 20 años y ha logrado entrar en la historia de nuestro club formando parte de un equipo que ha protagonizado una de nuestras épocas de mayor éxito", reza el comunicado difundido por el club.



"Marco Asensio ha conseguido 17 títulos en el Real Madrid: 3 Copas de Europa, 4 Mundiales de Clubes, 3 Supercopas de Europa, 3 Ligas, 1 Copa del Rey y 3 Supercopas de España. Los madridistas no olvidaremos nunca su trayectoria y su comportamiento ejemplar durante todo este tiempo. El Real Madrid es y será siempre su casa, y le desea mucha suerte a él y a toda su familia en esta nueva etapa", sentenció.

Marco Asensio se despidió del madridismo en una emotiva carta y justificó su decisión de no aceptar las dos propuestas de renovación que le trasladó el Real Madrid por el deseo de "emprender un nuevo rumbo" en su carrera, "en busca de un proyecto donde pueda alcanzar nuevas metas".

"Queridos madridistas, hoy me dirijo a vosotros con un nudo en la garganta y el corazón lleno de sentimientos encontrados. Es difícil expresar con palabras todo lo que siento en este momento, pero creo que es necesario hacerlo para cerrar este capítulo de mi vida a la altura que merece", inició en una carta publicada en las redes sociales de Asensio.



"Desde muy pequeño, cuando apenas daba mis primeros pasos en el fútbol, soñé con llevar puesta esta gloriosa camiseta blanca. El Real Madrid se convirtió en mi pasión, mi sueño y mi objetivo más preciado. Y gracias a la confianza depositada en mí por el club, he tenido el privilegio de hacer realidad ese sueño durante estos maravillosos años", prosiguió.



Asensio repitió en su escrito su "más profundo agradecimiento" al Real Madrid, desde su presidente Florentino Pérez hasta el último trabajador del club. "Vuestra dedicación y profesionalidad han sido fundamentales en mi desarrollo como jugador y como persona". Y también a la afición. "el alma y el motor" del que se lleva "amor incondicional".



"No tengo palabras suficientes para expresar mi gratitud hacia cada uno de vosotros. Siempre llevaré vuestro apoyo en mi corazón y recordaré con emoción cada vez que salté al césped del Santiago Bernabéu, que desde el primer día que lo pisé lo apodé 'Mi jardín'".



Y un agradecimiento especial lo dedicó Asensio a todos los compañeros que ha tenido en siete años en el Real Madrid. "Juntos hemos vivido momentos de gloria, luchado en cada batalla y celebrado victorias inolvidables. Compartir vestuario con jugadores de talla mundial ha sido un privilegio y un honor. Vuestra dedicación, profesionalidad y amistad han dejado una huella imborrable en mi vida. Gracias por ser mi familia futbolística".



"Sin embargo, llega el momento en el que debo tomar una difícil decisión. He decidido emprender un nuevo rumbo en mi carrera en busca de un proyecto donde pueda alcanzar nuevas metas. Aunque me entristece dejar atrás esta etapa, estoy orgulloso y satisfecho de siempre haber dado lo máximo de mí, superando las dificultades que se han ido poniendo por el camino y dejando mi huella en el club ganando 17 títulos con momentos inolvidables para todos los madridistas", explicó.



En su despedida, Asensio reconoció que siente un "profundo agradecimiento" y se marcha con el "corazón lleno de amor".



"Ha sido un honor y un privilegio llevar esta camiseta, defender estos colores y formar parte de la rica historia de este club legendario formando parte en estos 7 años de una de las etapas más gloriosas de este club. Gracias, queridos madridistas, por todo vuestro apoyo incondicional. Nos encontraremos de nuevo en algún lugar de este maravilloso camino del fútbol".