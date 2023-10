Luego de que la Confederación de Fútbol de la Asociación del Norte, Centroamérica y el Caribe (Concacaf) emitiera un comunicado en el que anuncia la expulsión de Nicaragua de Copa Oro, la Federación Nicaragüense de Fútbol (Fenifut), circuló una nota de prensa en la que dice que apelará, sin embargo, según sus propias palabras, no hay vuelta atrás.

Sucede que en la nota de prensa aseguran que en los últimos días habían recibido comunicación de Concacaf sobre una posible alineación indebida, por lo que dicen que “aunque el tiempo fue corto”, empezaron a reunir las pruebas necesarias para demostrar que no violaron ningún artículo establecido en los códigos disciplinarios de Concacaf y Fifa.

Así que, partiendo de esa información, Fenifut ya presentó sus pruebas y al parecer fueron insuficientes, pues Concacaf decidió imponerles el castigo de expulsarlos de la Copa Oro y bajarlos a Liga B.

Lea más: Panamá sufrió de más para conseguir la victoria en el amistoso frente a Nicaragua ganando 3-2

En un intento de lavarse la cara, en el comunicado, la Fenifut anuncia que “apelará al reglamento establecido por los entes rectores del fútbol y agotará todas las vías legales correspondientes para apelar estas sanciones”.

Eliminación es un hecho

Asimismo, aseguran que “Nicaragua ganó su lugar deportivamente en la cancha y por ello no puede existir una sanción en contra del derecho de participar en una competencia que se obtuvo legítimamente y que nos privan de los objetivos logrados”.

“La eliminación es un hecho. Sus pruebas no valieron ante el comité disciplinario. Concacaf no va a emitir un comunicado si no está seguro de lo que está haciendo. No hay vuelta de hoja, Fenifut debe responderle al pueblo”, señaló un director técnico que prefirió el anonimato.

No obstante, olvidan explicar a la prensa y a los seguidores del fútbol en general cómo se dio la nacionalización del jugador Richard Rodríguez, quien fue naturalizado por el Real Estelí, equipo que, a la luz de lo descubierto, también tendría que ser investigado, por ser, además, el que más jugadores ha nacionalizado.

Además, todos los reflectores apuntan a que la culpabilidad de este penoso incidente recae única y exclusivamente sobre la Fenifut y su secretario general, José María Bermúdez, quien lleva las riendas de la entidad, muy por encima del presidente, Manuel Quintanilla.

Llama la atención que en la página de Facebook Selección Nacional de Nicaragua están actuando como si no hubiese ocurrido la debacle. Hay un post de felicitación para dos de los porteros que están de cumpleaños, y otro en el que promocionan “Orgulloso de ser pinolero”.

Cabe destacar que los comentarios para esta última publicación están desactivados, para evitar que el público se exprese.