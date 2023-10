Nacionalizaciones exprés y sin cumplir las leyes dejan fuera de Copa Oro a Nicaragua

La sanción disciplinaria que impuso la Confederación de Fútbol de la Asociación del Norte, Centroamérica y el Caribe (Concacaf) a Nicaragua, eliminándola de la Copa Oro tiene su raíz en el desorden que impera a nivel interno del país y que creyeron podrían perpetuar en instancias internacionales.

El origen está en un equipo que está bajo el dominio de Fidel Moreno: Real Estelí, que se ha dado a la tarea de nacionalizar jugadores, entre ellos Richard Rodríguez, el talón de Aquiles de la Selección.

Debido al poderío de Moreno, las nacionalizaciones en Real Estelí han sido “exprés”, es decir, a un lado quedan las leyes del país que textualmente dicen que para nacionalizarte debés haber residido al menos dos años continuos en el país o haber hecho una contribución extraordinaria a la nación, y Richard Rodríguez no tenía ni lo uno ni lo otro, pues jugar para ese equipo no contribuye en nada al país.

El uruguayo llegó a Nicaragua en enero de 2018, para jugar con el “todopoderoso” Real Estelí. Su desempeño fue muy bueno y eso llevó a su nacionalización violatoria de la ley, pues en enero del 2019, cuando solo tenía un año en Nicaragua, fue naturalizado y eso le permitió dejar libre un cupo para extranjeros en el “Tren del Norte”.

No obstante, Rodríguez, por su calidad, claro está, ya siendo nicaragüense por voluntad de Estelí y no por legitimidad, fue llamado a la selección. Las autoridades de la Federación Nicaragüense de Fútbol no prestaron atención al hecho de cómo se hizo nicaragüense, porque están acostumbrados a que las leyes se manipulan como sea en el país, sin embargo, no contaron con que afuera no podrían imponer su voluntad.

Cronistas acusan las nacionalizaciones

Camilo Velásquez, del portal Futbolnica,se pronunció al respecto y reconoce el punto de las nacionalizaciones fraudulentas.

“Cómo no nos va a doler, si lo que se ganó en la cancha se pierde por decisiones que violentan las reglas de FIFA y de Concacaf, porque han regalado la nacionalidad a todo el mundo para beneficiar a un equipo que se llama Real Estelí”, señala Velásquez.

Asimismo, apunta que él lo venía denunciando desde hace años, diciendo “que se violentaron las leyes, que se violentaba la Constitución, que la nacionalización de jugadores era ilegítima y lo venimos advirtiendo, lo dijeron desde El Salvador y desde un montón de lugares y hoy aquí están los resultados, porque ustedes pueden hacer lo que quieran adentro, pero afuera ya no”.

En ese sentido, el cronista deportivo Miguel Mendoza también señaló las nacionalizaciones ilegales y la mano pachona de Fidel Moreno.

En un post con fotos de Fidel Moreno, José María Bermúdez y Manuel Quintanilla (secretario y presidente de Fenifut) Mendoza escribió: “Estos son los responsables de que @Concacaf haya expulsado a Nicaragua de la Copa Oro. Llevan años usando dinero corrupto para nacionalizar jugadores. Siempre está la mano de Fidel Moreno en todo esto. Y como son ‘brutos con reales’ ni siquiera entienden el reglamento o, tal vez, como están acostumbrados a hacer lo que se les venga en gana, creyeron que podían poner y quitar extranjeros con la ‘Azul y Blanco’ sin respetar las reglas”.

¿Falta de asesoría?

Las redes sociales están que arden y los comentarios van más dirigidos hacia José María Bermúdez, un personaje de esos que llaman tristemente célebres, pues fue un gran jugador, pero como dirigente se le ha vinculado a malos manejos.

“Chema Bermúdez es el culpable de todo esto, se pasea en Diriamba con sus serviles como si fuera el dueño del pueblo, fue paramilitar y por eso está donde está, el pueblo no olvida que tenés las manos llenas de sangre”, comentó un internauta.

Recuerdan vergüenza con símbolos y robo a Cruz Roja

Hace una semana, Rosario Murillo anunció la ley creadora de la Cruz Roja de Nicaragua, por medio de la cual se apropiaron de los símbolos de la institución benemérita para su uso en el país, además de que confiscaron todas las instalaciones de la misma.

En menos de 24 horas se retractaron y crearon su Cruz Blanca, porque no podían apropiarse de los emblemas de la institución, quedando al descubierto que no conocían las reglas internacionales.

Un caso parecido a este es el que muestra Fenifut en cuanto a “ignorancia” de reglamentos de Concacaf y FIFA, aunque puede ser que pensaran que fuera del país podrían hacer su voluntad, como sucede dentro.

FIFA tomará cartas en el asunto y será quien tenga la última palabra ante una expulsión de la selección de fútbol de Nicaragua de la Copa Oro, que todo indica no tiene retroceso.