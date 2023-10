PSG rompe con Nagelsmann y Luis Enrique y Motta son los candidatos, según L'Equipe

El alemán Julian Nagelsmann no será el próximo entrenador del Paris Saint-Germain, después de que ambas partes no hayan avanzado en sus negociaciones, por lo que Luis Enrique y Thiago Motta son ahora los principales candidatos, según L'Equipe.



Nagelsmann era el objetivo inicial de la dirección del club parisino, pero los contactos que el técnico han mantenido con el responsable deportivo del PSG, Luis Campos, llegaron a un punto muerto a mediados de esta semana, publica este sábado el diario deportivo citando a fuentes de la entidad.



Una vez que el PSG ha decidido cesar al francés Chritophe Galtier, cuya salida no se ha oficializado aún a falta de cerrar el acuerdo de indemnización, la lista que maneja Campos incluye a los españoles Xabi Alonso y Luis Enrique, así como a Motta, el italo-brasileño que jugó en el club parisino.



Alonso realizó esta temporada un llamativo debut en la élite con el Bayer Leverkusen, pero la entidad alemana no está dispuesta a verle partir y el antiguo jugador de Real Madrid, Liverpool y Real Sociedad no quería enfrentarse al club que le ha dado la oportunidad, explica L'Equipe.



Añade que Luis Enrique "tiene apoyos muy fuertes en Doha", la capital de Catar, cuyo fondo soberano es el dueño del PSG.



El antiguo seleccionador español había sido citado como posible candidato al banquillo del Nápoles, pero el flamante campeón italiano acaba de anunciar el retorno del francés Rudi Garcia.



Queda Motta, quien tras jugar en el Barcelona, Atlético de Madrid, Génova e Inter terminó su carrera en el PSG, donde se inició en los banquillos con los sub-19 del equipo parisino.



Tras haber dirigido al Bolonia, que ha terminado noveno en la liga italiana, el presidente del PSG, Nasser al Khelaifi, ve con buenos ojos a un hombre al que conoce, pero por ahora el club no le ha contactado, precisa L'Equipe.



Otro nombre que ha sonado es el del argentino Marcelo Gallardo, también citado como un objetivo del Marsella.



En todo caso, el PSG quiere acabar con la incertidumbre a fin de tener un equipo técnico listo para cuando los jugadores vuelvan a los entrenamientos el próximo 4 de julio.