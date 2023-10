Mount confirma su marcha del Chelsea, rumbo al Manchester United

"He tomado la decisión de dejar el Chelsea", confirmó este martes Mason Mount, ganador de la Liga de Campeones en 2021 y durante 18 de sus 24 años en el club londinense, desde la academia hasta el primer equipo, del que ahora tomará rumbo al Manchester United, por el que firmará por cinco temporadas y cuyo anuncio oficial se espera para la mañana de este miércoles.



En un vídeo difundido en su cuenta oficial de 'Instagram', en el que no menciona en ningún momento su próximo destino, el futbolista se dirige a la afición del Chelsea, de la que asume que algunos no estarán "contentos" con su determinación de salir de la entidad, pero es "lo correcto en este momento" en su carrera.



"Siento que merecen más que una declaración escrita, así que quería decirles directamente lo agradecido que he estado por todo su apoyo en los últimos 18 años", explica Mount, que ha disputado 195 partidos en sus cuatro años en la plantilla profesional del Chelsea, desde 2019-20 hasta 2022-23, con 33 goles y 35 asistencias, tras ascender desde las categorías inferiores y ser cedido al Vitesse (2017-18) y al Derby County (2018-19).



Agradecido a todos sus entrenadores en la Academia y el primer equipo y a todos los empleados de la entidad londinense, Mount no cita al Manchester United, que será su nuevo destino, ya fuera del Chelsea, al que llegó con tan solo seis años. Ahora tiene 24.