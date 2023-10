Para muchos deportistas uno de los momentos más emocionantes al ganar es subirse al podio y entonar las notas del himno nacional de su país. Esa es una sensación de la que hoy están privados los guatemaltecos, que compiten con la bandera de Centro Caribe Sports en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de San Salvador y Santo Domingo.



"No te voy a negar que sí es un poco triste no tener mi escudo acá en el pecho del uniforme, pero lo llevo en el corazón y sé que toda mi gente está conmigo", le dice a la Agencia EFE el nadador Erick Gordillo, que se subió tres veces a la cima del podio tras ganar los 200 metros mariposa, los 200 metros combinado y los 400 metros combinado.



La Comisión Ejecutiva del Comité Olímpico Internacional (COI) decidió el pasado 21 de junio mantener la suspensión que pesa desde octubre de 2022 sobre el Comité Olímpico de Guatemala (COG), tras apreciar que "no ha habido progreso" en su situación.



El COI se refiere al incumplimiento de requisitos en la Carta Olímpica por la intervención estatal del Gobierno guatemalteco en el COG, algo prohibido por el ente internacional.

La suspensión obedece a que los estatutos del Comité Olímpico Guatemalteco (COG) fueron parcialmente removidos en agosto por el máximo tribunal del país, la Corte de Constitucionalidad, tras una batalla de recursos legales entre dos candidatos a la Presidencia del ente deportivo.

SENTIMIENTOS ENCONTRADOS

Al ser los únicos deportistas que compiten con la bandera de Centro Caribe Sports, la entidad que organiza los Juegos, los guatemaltecos son fáciles de identificar en las diferentes instalaciones donde se realizan los Centroamericanos y del Caribe.



Uno de ellos es el gimnasta Jorge Vega, un veterano de mil batallas que en San Salvador disputó su tercera justa regional y agradeció al ente organizador por "permitir competir en estos juegos con la bandera de ellos" porque así los atletas que tenían "mucha ilusión de venir y competir" lo están haciendo, ganando incluso diez oros hasta el momento.



"Independientemente de la bandera, yo llevo a mí país en mi corazón y en mi mente y esta medalla va para mis amigos, para mi familia y para mi país", dijo Vega tras recibir la medalla de oro en la prueba de piso.



Al ser preguntado sobre cuál es su opinión sobre la suspensión de del Comité Olímpico Guatemalteco, el deportista lamentó la situación y señaló que espera que "no se mantenga la suspensión".



Vega obtuvo oro en los Centroamericanos y del Caribe de Veracruz 2014 y Barranquilla 2018 y es el primer medallista de oro en la historia del deporte guatemalteco en la gimnasia artística de los Panamericanos, en Toronto 2015 en la prueba de suelo.



El guatemalteco, que está por cumplir 28 años, es especialista en los aparatos de suelo y salto al potro.

PROCESOS QUE TAMBALEAN

La situación del COG también ha puesto a tambalear muchos procesos de deportistas que no pueden participar en todas las competencias que quieren y que deben buscar más patrocinadores, más dinero, por fuera del suspendido órgano.



"Por la situación que ahora se vive está todo un poco complicado, al final ahora estoy buscando apoyos, bastantes espónsors, para poder ir a los otros Juegos", dice a EFE Nikté Sotomayor, una de las grandes figuras del deporte guatemalteco y que en Tokio 2020 se convirtió en la primera mujer en representar a ese país en el bádminton de unos Olímpicos.



Todo ha ocurrido muy rápido, tanto así que muchos deportistas no han podido procesar la ratificación de la sanción que los privó de llevar los colores de su país en el pecho.



"A nosotros nos dijeron que van a ir de tal y tal forma, nos tocó acostumbrarnos, como te digo, la sensación que nos pudo dar es: 'Qué, bueno que vamos a competir, pero qué triste no competir por tu país", expresó Jonathan Solís, quien forma parte del equipo mixto de bádminton que se colgó una plata en San Salvador.



Sin embargo, muchos de los medallistas guatemaltecos hacen buena cara al mal tiempo como es el caso de Lesli González, quien ganó un bronce en el remo femenino en la prueba de pareja junto a Yulisa López.



"Se siente bien (obtener medalla) porque a pesar de todo lo que hemos trabajado se ven los resultados (...) No podemos representar a nuestro país como tal pero lo llevamos dentro y eso es lo que importa. Llevar nuestro país, nuestro himno y nuestra bandera en el corazón. Y luchar por eso", concluye López como muestra de resiliencia ante la adversidad externa.