PSG recurre a una figura del entorno de Mbappé para que medie para renovar su contrato

En su batalla para evitar que Kylian Mbappé se marche libre de París al final de la próxima temporada, el Paris Saint Germain ha recurrido a una figura del entorno del delantero, Ziad Hammoud, que también tiene lazos con la dirección catarí, para intentar mediar a favor de una renovación de su contrato.



Según informó este martes la radio RMC Sport, Hammoud jugará un papel de intermediario entre el club y el jugador para intentar acercar posiciones en los próximos días.



De acuerdo a la prensa francesa, Hammoud es, por una parte, el gestor contratado por la estrella de Bondy para la gestión de los negocios relacionados con su imagen.



Por la otra, este libanés radicado en Francia y antiguo directivo de la cadena BeIN Media Group, fundada por Nasser Al-Khelaïfi, guarda también buena relación con la presidencia del PSG que lidera el propio Al-Khelaïfi.

Leer más: Mbappé: "Nunca estaré satisfecho de ganar, da igual la camiseta"



La relación entre el PSG y Mbappé vive horas críticas desde que trascendió que el jugador de 24 años había confirmado al club su intención de no renovar contrato el próximo año.



El delantero, no obstante, ha recalcado su intención de continuar vistiendo la camiseta azul la próxima temporada.



La directiva del club, sin embargo, rechaza de plano esta opción, que implicaría una salida gratis de su gran estrella.



"No podemos dejar marchar gratis al mejor jugador del mundo", afirmó el pasado 5 de julio el presidente del PSG durante la presentación de Luis Enrique como nuevo entrenador del equipo.