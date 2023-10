Messi arranca su aventura en Miami con un debut en la Leagues Cup

Tras meses y meses de rumores sobre su futuro y sobre cuál sería su destino, todo está ya listo para que Leo Messi pueda debutar este viernes con el Inter Miami, en la jornada inaugural de la Leagues Cup frente al Cruz Azul mexicano.



El DRV PNK Stadium de Fort Lauderdale (Florida, EE.UU.) se llenará este viernes para presenciar este encuentro muy esperado y que comenzará a las 20 horas locales (00.00 GMT).

El Inter Miami aseguró este jueves que las entradas están agotadas, pero en portales de reventa como StubHub todavía se podían encontrar esta mañana boletos para el duelo. ¿El más barato de los disponibles? 265 dólares (incluyendo gastos de gestión) para ver el duelo detrás de una de las porterías.



"Estoy muy feliz de haber elegido con mi familia este proyecto", aseguró Messi en su multitudinaria presentación del pasado domingo, en la que también fue recibido como nuevo jugador del Inter Miami su excompañero en el Barcelona Sergio Busquets.

Tanto Messi como el mediocentro español estarán disponibles este viernes para el técnico argentino Gerardo 'Tata' Martino.

En cambio, el español Jordi Alba, cuyo fichaje fue confirmado esta semana por los máximos responsables del club, todavía no ha sido anunciado oficialmente como nuevo jugador del conjunto de rosa.



Por ahora, Messi no se estrenará con el Inter Miami en la MLS ya que la liga se encuentra en un parón de un mes debido a la edición inaugural de la nueva Leagues Cup, un nuevo torneo oficial en el que se enfrentan todos los equipos de la MLS y de la Liga MX.



El equipo de Florida comparte grupo con el Cruz Azul y el Atlanta United del también argentino Thiago Almada, campeón del mundo con Messi en Qatar 2022.



Los dos mejores de cada grupo en la Leagues Cup pasarán a las rondas eliminatorias a partido único que comenzarán en los dieciseisavos de final.



Uno de los aspectos más curiosos e interesantes de la Leagues Cup es que no habrá empates durante la fase de grupos.



Si un encuentro termina en tablas, los dos equipos se llevarán un punto pero además se disputará una tanda de penaltis cuyo vencedor obtendrá un punto extra.



La Leagues Cup ofrecerá al Inter Miami una válvula de escape a su triste realidad en la MLS, donde acumula once partidos seguidos sin conseguir la victoria (tres empates y ocho derrotas) y es colista de la Conferencia Este con solo 18 puntos después de 22 encuentros (cinco triunfos, 14 derrotas y tres empates).



Así, la Leagues Cup aparece como una oportunidad para enderezar el curso de un Inter Miami que, ahora con Messi, también tiene grandes esperanzas en la Copa US Open, donde se encuentra ya en semifinales y donde se medirá el próximo 23 de agosto con el Cincinnati por un puesto en la final.