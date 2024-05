Messi deslumbra en la paliza del Inter Miami y Los Angeles FC se estrella contra San José

Equipo de Periodistas

Mayo 05, 2024 09:11 AM

Con cinco goles y una asistencia, Lionel Messi firmó este sábado un nuevo recital en la paliza por 6-2 del Inter Miami a los New York Red Bulls, mientras que Los Angeles FC (LAFC) se estrelló por 3-1 en su visita a unos San Jose Earthquakes que solo habían ganado uno de sus diez partidos hasta ahora.



Esos cinco pases de gol de Messi en un solo partido suponen un nuevo récord en la MLS.



El genio de Rosario estuvo muy bien acompañado por el uruguayo Luis Suárez, que rindió a un nivel sensacional con un triplete (su primer 'hat-trick' con el conjunto de Florida); y el paraguayo Matías Rojas, que completó la exhibición con un doblete para un Inter Miami que remontó y marcó todos sus goles en la segunda mitad.



Con cuatro triunfos seguidos, el Inter Miami es líder del Este con 24 puntos después de 12 encuentros.

El Cincinnati es segundo en esa conferencia con 21 puntos tras 11 partidos después de vencer por 0-1 al Orlando City con un gol del argentino Luciano Acosta, MVP de la MLS en 2023, cuando solo se habían disputado 17 segundos de encuentro.



Ambos equipos terminaron con diez por las expulsiones del argentino Rodrigo Schlegel y de Bret Halsey.



La sorpresa de la jornada llegó en el derbi californiano que los Earthquakes, en los que debutó el argentino Hernán López, se llevaron por 3-1 ante el LAFC con goles del brasileño Rodrigues, Amahl Pellegrino y en propia puerta de Denis Bouanga.



La gran figura de San José fue el argentino Cristian Espinoza con dos asistencias y un gol olímpico que, no obstante, técnicamente figuró como gol en propia porque la tocó levemente Bouanga.



El tanto del honor de los angelinos, que llegaron a perder 3-0 en el campo del colista del Oeste, lo selló el uruguayo Cristian Olivera.



Al frente de esa conferencia continúa el Real Salt Lake tras vencer por 1-0 al Sporting Kansas City con un tanto de cabeza en el minuto 81 del colombiano Cristian Arango, que ya lleva nueve dianas esta campaña.



Otro nombre destacado de este sábado en la MLS fue el de Sam Surridge, que brilló con un triplete en el 4-1 del Nashville contra el Montreal.



En Chicago, el New England Revolution se llevó el triunfo por 0-1 contra el Fire con un zurdazo fantástico del argentino Tomás Chancalay.



También fue clave el cabezazo del hondureño Kervin Arriaga, que supuso uno de los dos goles con los que el Minnesota United salió con la victoria del campo del Atlanta United (1-2).



Por su parte, el colombiano Cristian Dájome contribuyó con un tanto a que el DC United tuviera una ventaja de 2-0 pero el Philadelphia Union reaccionó y empató el encuentro 2-2.



Finalmente, el Charlotte venció por 2-0 a los Portland Timbers, el Toronto doblegó por 3-1 al Dallas y el Houston Dynamo y el St. Louis City se repartieron los puntos sin goles.



El domingo se disputarán dos encuentros más: el New York City-Colorado Rapids y el Seattle Sounders-LA Galaxy.