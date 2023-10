10:10 AM

El Real Madrid no cubrió la salida del francés Karim Benzema con otro ‘9’ de élite mundial, pero incorporó al inglés Jude Bellingham, que, a pesar de lucir el ‘5’, está dando la razón a su técnico, el italiano Carlo Ancelotti, tanto en el cambio de sistema para potenciar sus características como al afirmar en una entrevista que el centrocampista hacía el rol del excapitán madridista.



“La llegada de Bellingham cubre la ausencia de Benzema”, dijo en 'Radio Tv Serie A' al ser preguntado sobre un posible interés del conjunto blanco en fichar al nigeriano del Nápoles Victor Osimhen o cualquier otro delantero.



Una afirmación que, pasados cuatro partidos de la temporada, se sostiene en los datos más allá incluso de los cinco goles anotados por el inglés.



Y es que Bellingham vive su mejor arranque goleador desde que es futbolista profesional, encarando su quinta campaña a pesar de tener solo 20 años.



En las primeras cuatro jornadas que jugó en el Birmingham -empezó a participar desde la quinta-, anotó dos goles; en la siguiente, la 2020-2021, la de su estreno en el Borussia Dortmund, no vio puerta; en la 2021-2022 solo marcó un tanto y en la 2022-2023 no hizo gol.



De hecho, vive su mejor momento a nivel anotador: seis partidos oficiales consecutivos marcando (dos con el Dortmund y cuatro con el Madrid). Ha hecho 8 goles en esos 6 partidos. Lo máximo que había enlazado antes eran dos encuentros seguidos haciendo gol.



Un crecimiento de cara a puerta que le haría superar el mejor registro goleador en su carrera, los 14 tantos -que acompañó con siete asistencias- de la pasada campaña. Eso sí, Ancelotti quiso calmar la euforia tras el tanto de Bellingham en el minuto 95 contra el Getafe al asegurar que le ve marcando ‘solo’ 15 goles. Una cifra bastante asequible, según demuestran los datos.

LA ESTADÍSTICA AVANZADA

Otro de los puntos fuertes de Bellingham en este inicio de temporada es su efectividad de cara a puerta; donde aparece, según muestran datos de BeSoccer Pro, como el mejor delantero de Europa en el ratio de efectividad medido entre disparos y goles convertidos, teniendo en cuenta a los jugadores con 180 minutos jugados y al menos dos goles.



Bellingham ha convertido el 50% (5 de 10) de los disparos que ha realizado en este inicio de temporada. Por detrás, el francés Kylian Mbappé con 5 goles en 14 tiros totales (35,71%); el argentino Lautaro Martínez con 5 goles en 15 (33%); el noruego Erling Haaland con 6 goles en 18 (33,33%); el inglés Harry Kane, con 3 goles en 13 (23,08%); y el nigeriano Victor Osimhen, con 3 goles en 16 tiros (18,75%).



Y si se tienen en cuenta los disparos a puerta, solo le superan Kane, con 4 goles en 5 disparos, y Osimhen, con 3 tantos en 4 tiros; ambos con un 75% de acierto, mientras que Bellingham tiene un 71,43% por sus 5 goles en 7 disparos entre los tres palos.



En goles esperados, una métrica que mide la probabilidad de que un tiro termine en gol y que no tiene en cuenta los penaltis, Bellingham destaca aún más. El inglés debería llevar 2,46 goles por el tipo de ocasión que ha protagonizado, pero lleva 5; lo que significa que su calidad de tiro es máxima.



El futbolista de LaLiga EA Sports que está segundo en esta tabla es el japonés Take Kubo, quien tiene una previsión de anotar de 0,61 y ha marcado 3.



En el otro extremo de la clasificación, establecida por BeSoccer Pro, aparece el máximo goleador de la pasada temporada, el polaco Robert Lewandowski. El ‘9’ del Barcelona tiene un acumulado de goles esperados de 4,17 y solo ha anotado uno.



Unos datos que dan la razón a Ancelotti en su apuesta por el 4-4-2 con rombo en el centro del campo para recuperar la posición del '10' con la figura de Bellingham, además de su idea de que el inglés podía ocupar el vacío que dejó Benzema.