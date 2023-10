Cristiano: "A quien le guste Cristiano no tiene por qué odiar a Messi

"A quien le guste Cristiano Ronaldo no tiene por qué odiar a Messi. Los dos son muy buenos, han cambiado la historia del fútbol. Somos respetados en todo el mundo, eso es lo más importante", declaró

11:55 AM

El portugués Cristiano Ronaldo aseguró este miércoles que la rivalidad con el argentino Lionel Messi, ya pasó y que "a quien le guste Cristiano no tiene por qué odiar a Messi", porque ambos son jugadores "muy buenos" que "cambiaron la historia del fútbol".



La rivalidad con Messi fue "buena, gustó a los espectadores", pero "se acabó", y hoy, aunque no hay amistad, "nos respetamos", dijo Cristiano en una rueda de prensa en la Ciudad del Fútbol de Oeiras, en las afueras de Lisboa, donde se encuentra concentrado con la selección de Portugal.

"Hemos compartido escenario durante 15 años y hemos acabado siendo, no diré amigos, nunca he cenado con él (risas), pero somos colegas de profesión y nos respetamos", dijo la estrella lusa.

PUEDE LEER: El gran duelo del sandinismo en el fútbol



Preguntado por la animosidad entre sus seguidores y los del ex jugador del Barça, Cristiano descartó cualquier "odio".



"A quien le guste Cristiano Ronaldo no tiene por qué odiar a Messi. Los dos son muy buenos, han cambiado la historia del fútbol. Somos respetados en todo el mundo, eso es lo más importante", declaró.



El actual jugador del Al Nassr también afirmó que Messi, por lo que ha visto hasta ahora, "lo está haciendo bien" en su nuevo equipo, el Inter de Miami, y que, aunque ya no es rival directo del argentino, "el legado continúa".