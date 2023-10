El Inter Miami prueba su reacción por primera vez sin Messi

El Inter Miami ha vivido una resurrección fabulosa desde el debut de Leo Messi a mediados de julio, pero este sábado el equipo de Florida tendrá que testar su reacción en su primer partido sin el astro argentino.



Con Messi convocado con la selección albiceleste, el Inter Miami recibirá este sábado en su campo al Sporting Kansas City en una jornada reducida de la MLS con solo cinco encuentros.



De la mano de Messi, el Inter Miami ha sumado diez triunfos en once partidos, ha conquistado su primer título (la Leagues Cup) y se ha clasificado para otra final (la Copa US Open).



Ahora tiene por delante el reto de alcanzar los playoff de la MLS, pero al conjunto dirigido por el argentino Gerardo 'Tata' Martino todavía le queda trabajo por delante: tiene 25 puntos tras 25 partidos mientras que el DC United, que en estos momentos marca la última posición de las eliminatorias en la Conferencia Este, tiene 33 puntos después de 27 encuentros.



Para el duelo con el Sporting Kansas City no solo faltará Messi sino que tampoco podrán jugar otros internacionales convocados con sus selecciones como Josef Martínez (Venezuela), Benjamin Cremaschi y Drake Callender (Estados Unidos), Robert Taylor (Finlandia), Diego Gómez (Paraguay), Sergii Kryvstov (Ucrania), etc.



Sí estarán disponibles Sergio Busquets y Jordi Alba, ya retirados de la selección española y que junto a Messi han sido claves en la recuperación del Inter Miami.



En el Sporting Kansas City la principal figura es el delantero mexicano Alan Pulido, que ha vuelto a su mejor nivel y que lleva 12 goles esta temporada (el máximo artillero de la liga es Hany Mukhtar, del Nashville, con 14 dianas):



En el resto de partidos de la jornada, Los Angeles FC (LAFC), vigente campeón de la MLS, tratará de enderezar el rumbo en su visita a los Portland Timbers tras haber perdido en casa el pasado domingo contra el Inter Miami por 1-3.



Los partidos DC United-San Jose Earthquakes y Minnesota United-New England Patriots se disputarán el sábado mientras que el LA Galaxy-St. Louis City se jugará el domingo.