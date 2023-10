Inter Miami se la juega en Atlanta sin Messi ni Jordi Alba

El Inter Miami, que está a seis puntos de los puestos de 'playoff' de la MLS en la Conferencia Este, afronta este sábado un partido crucial a domicilio contra el Atlanta United en el que no estarán ni Leo Messi ni Jordi Alba



El conjunto de Gerardo 'Tata' Martino partirá con este once inicial: Drake Callender; DeAndre Yedlin, Tomás Avilés, Kamal Miller, Noah Allen; Sergio Busquets, Dixon Arroyo, Benjamin Cremaschi; Robert Taylor, Leonardo Campana y Facundo Farías.



Tras la fecha FIFA que dejó al Inter Miami sin sus jugadores internacionales, el equipo de rosa ha recuperado para el duelo en Atlanta a convocados con sus selecciones como Taylor (Finlandia), Cremaschi (EEUU) o Josef Martínez (Venezuela, pero que esta tarde será suplente).

Sin embargo, Messi finalmente no viajó con el equipo a Atlanta después de haber marcado en la victoria de Argentina contra Ecuador (1-0) y de no disputar el partido contra Bolivia (0-3).



El astro argentino, que pidió el cambio contra Ecuador por unas molestias, se entrenó el viernes en Miami.



Tampoco jugará contra el Atlanta United Jordi Alba, que como Messi no aparece en la convocatoria de Martino.



El Inter Miami visita a un Atlanta United liderado por el argentino Thiago Almada, campeón con la albiceleste en Qatar 2022.



El equipo de Florida tiene 28 puntos después de 26 encuentros mientras que el DC United, el conjunto que es ahora noveno en el Este (última posición para los playoff), cuenta con 34 puntos después de 28 partidos.



El DC United juega este sábado en el campo del Charlotte.