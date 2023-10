Inter Miami tropieza sin Messi y el Cincinnati se lleva el MLS Supporters' Shield

En su intento por alcanzar el 'playoff' de la MLS, el Inter Miami tenía esta noche un duelo muy importante ante un New York City que también está metido en la pelea por las eliminatorias de la Conferencia Este

09:34 AM

El Inter Miami, por tercer partido seguido sin el lesionado Lionel Messi, rescató este sábado un empate 'in extremis' y en casa ante el New York City mientras que el FC Cincinnati, que encabeza el argentino Luciano Acosta, ganó su primer MLS Supporters' Shield, el título que cada año reconoce al mejor equipo de la temporada regular.



Lionel Messi. EFE

El uruguayo Santiago Rodríguez se inventó un espléndido gol en el minuto 77 para los neoyorquinos, pero un cabezazo en el 95 del argentino Tomás Avilés salvó un punto para los de rosa.



Messi, que arrastra problemas musculares, y Jordi Alba, también lesionado y asimismo fuera en los últimos tres encuentros, vieron desde la grada el empate de los de rosa.

Con solo cuatro encuentros por jugar en la temporada regular, el conjunto que entrena Gerardo 'Tata' Martino es decimotercero en la Conferencia Este y tiene 33 puntos tras 30 partidos.



El Montreal, que es noveno (la última plaza que da acceso a las eliminatorias), cuenta con 37 puntos después de 31 partidos.



Por su parte, el Cincinnati vivió una noche histórica en Toronto, ya que con su triunfo por 2-3 en tierras canadienses se proclamó campeón del MLS Supporters' Shield a falta de tres partidos para terminar su temporada.



El estadounidense de ascendencia mexicana Brandon Vázquez consiguió un doblete y Aaron Boupendza, a pase de Acosta, logró la tercera diana esta noche del Cincinnati, que es líder destacado del Este.



Por el Toronto, que ha firmado una temporada pésima y que es colista del Este, el canadiense de origen colombiano Jonathan Osorio marcó los dos goles



Acosta ha sido la principal figura del Cincinnati con 15 goles, lo que le sitúa como el máximo artillero de la MLS este año junto a Hany Mukhtar del Nashville y Giorgos Giakoumakis del Atlanta United.



En el Oeste, el St. Louis City, asombroso debutante en la MLS este año, consolidó su liderazgo en esa conferencia con un contundente 4-1 frente al Sporting Kansas City gracias a un doblete del brasileño Joao Klauss.



También fue holgada la victoria del Orlando City, que venció por 3-0 al Montreal con un tanto del uruguayo Facundo Torres.



Otra figura latina destacada de la MLS como el colombiano Juan Camilo 'Cucho' Hernández transformó un penalti en el empate 1-1 de su Columbus Crew ante el Philadelphia Union en un enfrentamiento de aspirantes con mayúsculas en el Este.



Además, el Chicago Fire venció 0-1 a los New York Red Bulls, el New England Revolution doblegó 2-1 al Charlotte y Minnesota United y San Jose Earthquakes se repartieron los puntos con 1-1.



Por último, dos partidos terminaron en tablas sin goles: el derbi texano entre el Houston Dynamo (reciente campeón de la Copa US Open) y el Dallas y el encuentro entre el Nashville y los Seattle Sounders.