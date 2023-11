Periodista panameño se retracta de humillar al Real Estelí tras su éxito en la Copa Centroamericana

El Tren del Norte regresó a Nicaragua este viernes a Nicaragua, tras lograr una histórica clasificación a la final de la Copa Centroamericana de la Concacaf.

El equipo nicaragüense superó al Independiente de La Chorrera de Panamá, por un marcador global de 3-2, en la noche del jueves.

Real Estelí de Nicaragua.

Antes de consolidar su paso a la final el Real Estelí fue sujeto de numerosas críticas como la del periodista panameño José Miguel Domínguez mejor conocido como “Chepe Bomba” quien en su afán de ridiculizar al equipo aseguró que en Nicaragua todavía se jugaba con las “pelotas cuadradas” y cuyo comentario enfureció no solo a la fanaticada del Tren del Norte.

“Amigos de Nicaragua, no sé, no los he visto, pero me imagino que todavía utilizan las pelotas cuadradas. Con el respeto que se merecen el Real Estelí de Nicaragua no puede sacar petróleo del Rommel Fernández (estadio del CAI). El CAI tiene que eliminarlos, tiene que humillarlos, tiene que sacarlos de semifinales y meterse en la final”, declaró Chepe Bomba en un video que se viralizó en redes sociales.

Por su parte, el Real Estelí respondió la crítica del comunicador panameño en su cuenta de X. “Oe Chepe Bomba ahí quédate con tus pinches pelotas cuadradas que nosotros vamos con el boleto al final”, y fue replicada por el mismo periodista.

Sin embargo, al día siguiente Chepe Bomba se retractó de sus comentarios anteriores y así lo manifestó en sus redes sociales asegurando que está a favor del Real Estelí en su próximo partido.

“Quiero que el Real Estelí de Nicaragua derrote a la Liga Alajuelense de Costa Rica en la final y que sea campeón. Aún con sus "pelotas cuadradas", apoyaré al tren en esta. Punto y pelota”, publicó Chepe Bomba.

Mientras tanto en Nicaragua, los jugadores fueron recibidos por una multitud de aficionados, directivos del Real Estelí y jóvenes del Movimiento Deportivo Alexis Argüello, en el aeropuerto Augusto C. Sandino y horas más tarde fueron recibidos como héroe en casa.

En la final, el Real Estelí enfrentará a la Liga Deportiva Alajuelense de Costa Rica. El partido de ida se jugará el 28 de noviembre en el Estadio Independencia y la vuelta el 5 de diciembre en el Estadio Alejandro Morera Soto.