Xavi: "Es el momento del entrenador"

El técnico del Barcelona, Xavi Hernández, afirmó este sábado que, después de los últimos partidos, este "es el momento del entrenador", en la previa del partido de LaLiga EA Sports frente al Alavés que se disputa este domingo en el Estadio Olímpico Lluís Companys.



El técnico catalán analizó que "el problema del equipo es más futbolístico que mental" y destacó que "el año pasado también había críticas, pero se consiguió una temporada notable".



"No se puede hablar de crisis, sino de bache", aseguró el egarense, aunque admitió que "hay que aceptar la crítica".



Detalló el entrenador azulgrana que sus jugadores tienen "un problema de orden y de juego posicional" que requiere "recuperar la identidad para obtener buenos resultados", por ello abrió la puerta a "retocar cosas y plantear alguna variante".

"Después de cada partido hablamos con el presidente y, si yo soy positivo, de las pocas personas que me supera es él", comentó sobre Joan Laporta, de quien dice que está "tranquilo y con el equipo".



Xavi no podrá contar este domingo con Frenkie de Jong, aún recuperándose de su lesión de la sindesmosis tibioperoneal distal del tobillo derecho, ni con Pablo Páez Gavira 'Gavi' -sancionado-, pero destacó que Pedri González, que ya disputó algunos minutos ante el Shakhtar Donetsk el pasado martes, estará listo.



"Frenkie estará para el día contra el Rayo Vallecano y Pedri está al cien por cien", detalló.



Con quien sí podrá contar es con Ronald Araujo, que finalmente estará disponible tras finalizar el partido contra el Shakhtar Donetsk con molestias musculares.



"Ronald va a ser muy importante mañana y todos los partidos que esté disponible. Genera seguridad, es uno de los capitanes, tira del carro... Es una garantía tenerle", puntualizó el preparador azulgrana. Él es, según Xavi, uno de los que están tirando del equipo pese a la mala dinámica de resultados.



"Los capitanes y los veteranos llevan la voz cantante. También tenemos liderazgos silenciosos que no hablan, pero en el campo las quieren todas", señaló.



Sobre el duelo de este domingo ante el Alavés, resaltó que el equipo lo afronta "con máxima ilusión después de dos partidos malos", pero que se verán las caras con un equipo "rocoso, intenso, agresivo, que domina el juego directo y que es de los que más centran de la categoría".



Xavi insistió, en todo caso, que confía en el grupo, del que dijo que "la actitud no ha faltado nunca". "He estado en muchos vestuarios a lo largo de mi carrera y es uno de los mejores a nivel humano. Este equipo tiene muchas ganas de levantar títulos", sentenció.