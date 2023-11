Guardiola: "Es más probable que me quede si bajamos a Tercera que si ganamos la Champions"

Equipo de Periodistas

09:57 AM

Pep Guardiola, técnico del Manchester City, aseguró que es más probable que se quede en el club si bajan a League One (Tercera división inglesa) que si ganan la Champions League.



El técnico inglés fue cuestionado por una posible sanción, al estar acusados de 115 cargos de irregularidades financieras, después de que el Everton haya sido sancionado con 10 puntos por romper el límite de pérdidas en 20 millones.



"Es una buena pregunta y te contestaré cuando haya una sentencia", dijo el técnico español cuando fue inquirido sobre si se replanteará su futuro cuando se esclarezca el caso.



"Por el momento somos inocentes. Cuando haya sentencia me sentaré y lo explicaré. Me preguntáis como si ya hubiéramos sido castigados", añadió el español.

"Hay más posibilidades de que me quede si estamos en League One que si ganamos la Champions League", agregó.



Las acusaciones de la Premier League salieron a la luz a principios de año, pero la sentencia puede demorarse años en salir debido a lo complejo del caso y al número de investigaciones y cargos al que los 'Sky Blues' tienen que hacer frente.