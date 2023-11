Panamá busca saldar una deuda pendiente y asegurar su clasificación en la Copa Oro W

Equipo de Periodistas

El entrenador de la selección de fútbol mayor de Panamá, el mexicano Ignacio "Nacho" Quintana, manifestó este domingo, previo a su duelo contra Jamaica, que hay una deuda pendiente con las caribeñas y la mejor manera de saldarla es con una clasificación a la Copa Oro W 2024.



"Bueno ya (Jamaica) nos debe varias, inclusive desde antes de que yo llegara, nos debe bastante, creo que el momento perfecto (para saldar la deuda) es una clasificación a Copa Oro", indicó Quintana, tras su último trabajo en Panamá, previo al viaje de este lunes a Jamaica.



Agregó que este sería un paso muy importante para el fútbol femenino de Panamá y que "se le considere ya dentro de esos cinco o seis equipos que pueden llegar a competir en esta Copa Oro".



"Tenemos que llegar con esa ilusión y queremos hacerlo también enfrentando un rival como Jamaica, queremos que nos impulse realmente el poder ganar a un equipo tan fuerte como lo es", sostuvo.

Quintana reconoció que el plantel jamaiquino no contará con las jugadoras habituales que estuvieron el pasado Mundial en Australia y Nueva Zelanda, pero advirtió que eso las hace más peligrosas, por las ganas de trascender de las mismas.



"Esperamos un Jamaica con jugadoras que no son las del Mundial, pero pueden ser más peligrosas inclusive que las del Mundial, porque vienen con ganas de trascender, al igual que nosotros, así que esperamos un Jamaica que va a salir a buscar el partido", explicó.



"No le hemos puesto mucho énfasis como tal a jugadora por jugadora de Jamaica, sino mejorar nosotros mismos y sabemos que con eso va a ser suficiente para sacar los puntos el miércoles", indicó.



El entrenador mexicano precisó que la mayoría de las jugadoras locales, es decir 12 de las 23 convocadas, no llegaron bien físicamente a los entrenamientos tras el parón de la liga femenina en Panamá, que recientemente fue cancelada por el momento tenso que vive el país centroamericano debido a las protestas antimineras.



"Físicamente no llegan en el mejor momento, eso está claro, nosotros tratamos como selección de recuperar algo de eso (que se ha) perdido, pero sabemos perfectamente que la competencia te da algo que no te dan los entrenamientos", explicó.



Quintana apuntó que apuesta a la clasificación directa a Copa Oro W, pero también detalló que de no darse de esa manera, hay un plan de contingencia para buscar ese boleto en la repesca.



"Se tiene un plan de contingencia, y digamos (además que) en caso de que los equipos locales no arranquen, nosotros vamos a trabajar al igual que lo hicimos para el repechaje del Mundial, vamos a hacer una mini pretemporada en diciembre y también en enero vamos a trabajar sin parar", señaló.



Para esta nueva expedición internacional, Quintana manifestó que la única baja será la de la mediocampista, Deysiré Salazar, por un tema físico, y que fue reemplazada en la convocatoria por Yerenis De León.



Panamá se encuentra en la primera posición del grupo con 6 puntos (2 victorias y 1 derrota) y una diferencia de 3 goles a favor, mientras en la segunda posición se encuentra Guatemala con 4 puntos y diferencia de -2. Jamaica, tercero, tiene 1 punto y una diferencia de -1, pero con un partido menos disputado.



"Saben que si pierden contra nosotros van a tener que salir a golear a Guatemala y que tampoco es un rival fácil", remarcó.