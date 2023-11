Alajuelense golea al Real Estelí (3-0) y acaricia el título de copa centroamericana

EFE

Alajuelense goleó este martes a domicilio por 0-3 a Real Estelí el partido de ida de la final de la Copa Centroamericana de la Concacaf y quedó muy cerca del título, que será definido el 5 de diciembre en la ciudad costarricense de Alajuela.



Joshua Navarro, Michael Barrantes y Freddy Góngola allanaron el cómodo triunfo y pusieron fin al invicto en torneos de la Concacaf del Tren del Norte en su cancha, que duró 10 años.



Al minuto 32, Navarro recibió en el aérea un pase de Carlos Mora, desde la banda derecha y con pase cruzado venció al portero nicaragüense Douglas Forvis.



La portería de Forvis permaneció imbatible durante 704 minutos en el Estadio Independencia de Estelí.

En tiempo añadido del primer tiempo, un zurdazo de tiro libre del recién ingresado Michael Barrantes, que entró por el lesionado Alexander López, puso el 0-2 y cayó como un balde de agua fría para los de casa.



Barrantes, el jugador del partido, colocó el balón en el extremo izquierdo fuera del alcance de Forvis, aprovechando una barrera defensiva mal hecha y a un portero tirado más a su derecha.



El Real Estelí, que ha entrado en la historia del fútbol nicaragüense al convertirse en el primer finalista de la Copa Centroamericana de la Concacaf, se fue al descanso con un 0-2 en contra.



El Tren del Norte salió con todo en la segunda parte, pero al minuto 49 el panameño Freddy Góngola puso el 0-3 definitivo.



Con esa ventaja, el conjunto dirigido por el argentino Andrés Carevic aguantó las embestidas del Real Estelí, que no se amilanó, pero aunque lo siguió intentando, no tuvo éxito.



- Ficha técnica:



0. Real Estelí: Douglas Forvis, Josué Quijano, Leyvin Balanta (m.51, E. Martínez), Marvin Fletes, Óscar Acevedo; Marlon López, Harold Medina, Bancy Hernández, Juan Barrera (m.46, F. Monserrat); Byron Bonilla y Arley Bonilla (m.81, A. Méndez).



Entrenador: Ramón Otoniel Olivas.



3. Alajuelense: Leonel Moreira, Yael López, Giancarlo González, Alexis Gamboa, Suhander Zúñiga, Celso Borges, Joshua Navarro (m.66, D. Rodríguez), Aaron Suárez (m.66, J. Campbell), Carlos Mora (m.84, A. Hernández), Alexander López (m.27, M. Barrantes); y Freddy Góngola (m.84, C. Martínez).



Entrenador: Andrés Carevic.



Goles: 0-1, m.32: Joshua Navarro. 0.2, m.45+2: Michael Barrantes. 0-3, m.49: Freddy Góngola.



Árbitro: El canadiense Pierre-Luc Lauzière expulsó con roja directa a Bancy Hernández, del Real Estelí, y amonestó con tarjeta amarilla a Acevedo, B. Bonilla y Quijano, del Real Estelí; y a Barrantes y Suárez, del Alajuelense.



Incidencias: Partido de ida de la final de la Copa Centroamericana jugado en el Estadio de Independencia de Estelí de Nicaragua ante 15.000 espectadores.