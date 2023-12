Costa Rica celebró los logros de la boxeadora Yokasta Valle

La costarricense Yokasta Valle defendió con éxito en tres ocasiones durante este año sus dos cinturones mundiales de boxeo en las 105 libras.



Así llegó a un invicto de cinco años. Pero, más allá de su invencibilidad, la púgil de 31 años sigue insistiendo en pactar un combate con la estadounidense Seniesa Estrada por la unificación de títulos.



La costarricense de origen nicaragüense es la campeona de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) y de la Federación Internacional de Boxeo (FIB), por lo que sueña con vencer a Estrada para sumar los títulos de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) y del Consejo Mundial de Boxeo (CMB).

"Estoy lista para enfrentar a quien pueda hacerme campeona unificada. No me importa dónde sea la pelea, solo que ella deje de poner excusas y finalmente me enfrente", expresó Valle en noviembre tras derrotar a la mexicana Anabel Ortiz.



Yokasta Galeth Valle Álvarez comenzó a boxear a los 13 años y hace 7, en 2016, reinó como campeona del peso átomo.



Aunque su primera pasión deportiva fue el voleibol, la influencia de su padre pesó más, y el debut sobre un cuadrilátero llegó el 26 de julio de 2014 en Alajuela. Venció por decisión unánime a la mexicana Guadalupe 'la Fiera' Atilano.





Casi diez años después sus éxitos la han transformado en una de las atracciones de la promotora Golden Boy, del exboxeador Oscar de la Hoya.



Valle se ha trasladado a Los Ángeles para continuar su carrera y sus entrenamientos, sin olvidarse de Nicaragua ni de Costa Rica, país donde gestionó con éxito dos de sus tres defensas a lo largo de 2023.



El 25 de marzo Valle se impuso a la mexicana Jessica Basulto en Costa Rica. Luego defendió sus cinturones en California el 16 de septiembre ante la guatemalteca María Santizo, y finalmente, en noviembre, derrotó en Costa Rica a la mexicana Anabel Ortiz.

A lo largo de su carrera Valle ha cosechado 30 victorias y tan solo perdió 2 combates. Acumula un invicto de 17 peleas, o lo que es lo mismo. 5 años, pues no cae desde 2018, cuando falló ante la alemana Tina Rupprecht.



'La campeona del pueblo' también se ha convertido en una figura de lucha contra la discriminación, la desigualdad y la violencia hacia las mujeres.



En marzo pasado, Fue nombrada Campeona de ONU Costa Rica y es la primera alianza de esta naturaleza para una atleta en este país, que tiene como fin la promoción de los derechos humanos.



La campeona mundial de boxeo visitó en mayo la sede de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en Nueva York para llevar un mensaje de inclusión y respeto como parte de su misión de impulsar los derechos de las mujeres, las personas jóvenes y migrantes en Costa Rica.



También exploró posibles alianzas y acciones conjuntas para luchar contra la discriminación, la xenofobia y el racismo.



Tras los pasos de Yokasta Valle viene su hermana Naomi, de apenas 19 años, quien ya suma 8 victorias sin derrotas en su carrera como pugilista, también en las 105 libras