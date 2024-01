Equipo de Periodistas

Enero 07, 2024 11:26 AM

Mermado por las lesiones desde su fichaje hace un año por el Atlético de Madrid, 174 días de baja de los 350 en el club rojiblanco, Diego Simeone recupera la competencia de Memphis Depay, goleador decisivo en Lugo hacia los octavos de final de la Copa del Rey y alternativa al momento y la titularidad actual de Álvaro Morata.

En sus 22 encuentros oficiales con el Atlético, siete tan solo de titular, con ocho goles, el neerlandés vuelve a golear. Nueve partidos después. Desde el 28 de agosto, en el 0-7 al Rayo Vallecano, cuando marcó el 0-2 al cuarto de hora y se fue dañado muscularmente en el minuto 34, no había batido la portería contraria, entre lesiones, suplencias y frustración.

Ni en ocho minutos contra el Real Madrid; ni en el mismo tiempo ante el Mallorca; ni en 16 contra el Feyenoord; ni en 25 frente al Barcelona, cuando lanzó una falta fantástica que despejó Iñaki Peña; ni en 30 frente al Almería; ni en toda la segunda parte ante el Lazio; ni en media hora frente al Athletic Club; ni en los 40 minutos que jugó ante el Getafe, sustituido por la expulsión de Stefan Savic; ni en el tramo final del pasado miércoles ante el Girona.

Hasta este sábado, en Lugo, en los dieciseisavos de final de la Copa del Rey, entre el inquietante 1-1 en el marcador, entre su rendimiento por debajo de las expectativas, cuando resurgió y solucionó el enredo de su equipo con el 1-2 en el minuto 66 y con el 1-3 en el 74. En el 75, justo después, fue reemplazado por Morata. Se avecina competencia.

Indiscutible Antoine Griezmann, su compañero titular en el ataque tipo actual es Morata. Se lo ha ganado con sus 17 goles en 24 encuentros oficiales con el Atlético, en su mejor temporada rojiblanca, también la más productiva sobre la portería contraria, con el enésimo ejemplo con los tres tantos que anotó ante el Girona, aunque cayó por 4-3.

De hecho, en la coincidencia con ambos disponibles desde la vuelta a la acción de Memphis del pasado 25 de noviembre contra el Mallorca, con 1-0 a favor, tras dos meses de baja por lesión, Morata ha sido el elegido para el once en ocho de los diez choques: contra el club balear, el Feyenoord, el Barcelona, el Almería, el Lazio, el Athletic, el Sevilla y el Girona, con cinco goles (uno al Almería, uno al Getafe -como suplente- y tres al Girona).

Hay dos excepciones, contra el bloque azulón, cuando Memphis disputó los primeros 40 minutos, y otra este sábado en Lugo, dentro de las rotaciones masivas para casi todo su once tipo actual de Simeone que generaron la oportunidad para el delantero neerlandés.

"Lo necesitamos"

Antes no fue tan así como ahora. Antes de esta actual secuencia de diez partidos, Morata y Memphis han compartido disponibilidad para armar el once del Atlético en 15 partidos entre todas las competiciones desde hace un año, cuando se concretó su fichaje, hasta el pasado mes de septiembre, de los que el español fue titular en seis, el neerlandés salió de inicio en cinco ocasiones y en cuatro de ellas no fue elegido ni uno ni otro para el once.

Si se quita el periodo inicial de Memphis en el Atlético, a su llegada justo desde el Barcelona, cuando fue suplente en sus primeros siete encuentros de 'adaptación' al esquema de Simeone, en los restantes ocho partidos con ambos aptos, antes de la actual serie de diez choques desde su vuelta, el goleador neerlandés fue titular en cinco. Morata, en tres.

Nada que ver con la actualidad, en cualquier caso, con Morata por delante de Memphis en las elecciones para el once, más allá del reencuentro goleador del atacante neerlandés; una buena noticia para el equipo, que también recupera su competencia en el ataque cuando aparece ya inminente la Supercopa de España, con la semifinal del miércoles contra el Real Madrid, a la espera del rival este lunes en los octavos de la Copa del Rey, aún lejana la misma ronda de la Liga de Campeones y ya sin margen de error en LaLiga EA Sports.

"Los dos goles son muy importantes. Memphis vive del gol. Lo necesitamos. Y necesitamos que esté bien. Tiene una gran categoría", destacó Simeone tras el duelo en Lugo, antes de la jornada de descanso de este domingo y de retomar los entrenamientos este lunes en Majadahonda, previo a su viaje a Arabia Saudí para la Supercopa de España.

Morata, salvo sorpresa, será el titular ante el Real Madrid en la semifinal del miércoles, mientras Memphis relanza la competencia.