Laporta acepta que Xavi se marche a final de temporada "porque es una leyenda"

que acepto porque me la propone él, que es una leyenda del barcelonismo, una persona honesta que actúa con toda dignidad", declaró Laporta

Equipo de Periodistas

Enero 28, 2024 11:29 AM

El presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, explicó este domingo que ha aceptado la propuesta de Xavi Hernández de marcharse a final de temporada "porque es una leyenda del barcelonismo".



"Xavi me comunicó que se iría, pero que quería acabar la temporada, una fórmula que acepto porque me la propone él, que es una leyenda del barcelonismo, una persona honesta que actúa con toda dignidad", declaró Laporta tras acudir hoy a la Ciudad Deportiva Joan Gamper a arropar al equipo y a su técnico tras la derrota en LaLiga contra el Villarreal (3-5).



El máximo dirigente de la entidad azulgrana insistió en que, si ha aceptado la propuesta de Xavi de anunciar su adiós con cinco meses de antelación, es porque tiene "el convencimiento de que el compromiso de él y de su 'staff' será máximo" hasta el final de la presente campaña.



"La Liga está difícil, pero evidentemente no está perdida, y se ha de luchar para quedar lo mejor posible, pero sobre todo lo que tenemos que intentar es ganar la Champions", añadió Laporta, quien pidió "la máximo unión" del barcelonismo.

"El club, en estos momentos, está bajo control en el aspecto institucional, económico y social. Pero en el tema deportivo, es verdad que esta temporada no nos han salido las cosas como habíamos planificado. Con una plantilla más equilibrada, teníamos unas expectativas más buenas que en estos momentos no se están cumpliendo", resumió.