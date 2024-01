Con el proyecto de Xavi con fecha de caducidad, es la hora de los jugadores

Equipo de Periodistas

Enero 30, 2024 03:52 PM

El Barcelona recibe este miércoles (19:00 horas) a Osasuna, en partido aplazado de la vigésima jornada de LaLiga EA Sports, con la sensación de que es la hora de que los jugadores azulgranas den un paso adelante después de conocer que el proyecto de Xavi Hernández tiene fecha de caducidad.



De hecho, la plantilla se reunió este lunes en casa del polaco Robert Lewandowski tras conocer la no continuidad de su técnico, que tras la dramática derrota ante el Villarreal del pasado sábado (3-5), anunció que deja el banquillo del conjunto catalán a final de temporada.



Los futbolistas creen que deben a Xavi un rendimiento mucho mayor en estos últimos cuatros meses de temporada y se han conjurado para no bajar los brazos en lo que queda de Liga -ahora son cuartos a 11 puntos de líder Girona, aunque con un partido menos- y pelear hasta el final en la Liga de Campeones.



El renovado compromiso del equipo con su técnico lo pondrá a prueba mañana la visita de Osasuna, al que los azulgranas ya derrotaron recientemente en las semifinales de la Supercopa de España (2-0).





Curiosamente el equipo rojillo ha sido el único incapaz de batir al Barcelona en los ocho partidos que el cuadro catalán ha disputado en este mes de enero, en el que ha encajado nada menos que 19 goles.



Su fragilidad defensiva le ha hecho perder dos títulos (Supercopa y Copa) y despedirse prácticamente de un tercero (LaLiga). Ahora el objetivo prioritario es clasificarse entre los cuatro primeros. Y es que el Athletic, quinto, está a solo dos puntos del Barça en la tabla, aunque con un partido más.



Para este encuentro, Xavi sigue teniendo las bajas del portero Marc-André ter Stegen, los defensas Marcos Alonso, Iñigo Martínez (en la recta final de su recuperación) y Alejandro Balde (operado hoy del tendón del isquiotibial de la pierna derecha), los centrocampistas Pablo Páez Gavira 'Gavi' y Sergi Roberto, y los delanteros Rafael Dias 'Raphinha' y Joao Félix, quien en el entrenamiento de este martes sufrió un esguince en el ligamento lateral externo del tobillo derecho.



El técnico del conjunto azulgrana hará varios cambios respecto al once que sacó ante el Villarreal. El joven Cubarsi se perfila como titular para dar descanso Christensen, que no acaba de recuperarse de sus molestias musculares. Cancelo podría ser titular en el lateral izquierdo en detrimento de Héctor Font, Pedri ocupar la plaza en la medular de Romeu y Ferran Torres relevará al lesionado Joao Félix en el flanco izquierdo del ataque.



Los navarros tratarán de sacar rédito de la jornada 20 aplazada en su día por la disputada de la Supercopa de España entre ambos conjuntos con el precedente todavía fresco. Los de Xavi vencieron a Osasuna en Arabia Saudí por 2-0 el pasado 11 de enero para acceder a la final.



Fue un choque sin claro dominador en el que una desconexión defensiva de los rojillos se tradujo en el 1-0 con el que se rompió la igualdad. Los de Jagoba Arrasate tuvieron ocasiones claras, pero el portero culé y la falta de puntería impidieron la sopresa.



La mejoría en el juego es patente desde principio de año. A pesar de no haber mostrado todavía su mejor versión, el equipo ha ido sacando puntos en El Sadar con tramos de partidos que han levantado a su afición del asiento.



Las victorias ante el Rayo Vallecano, Almería y Getafe han posibilitado mantener una distancia prudencial respecto a la zona de descenso, ya que lejos de Pamplona el equipo sigue en ganar.



Ya son cuatro meses sin vencer a domicilio. La última alegría data del 1 de octubre en Mendizorroza. Desde entonces, cuatro derrotas y dos empates es el negativo bagaje que espera cortar en casa de un rival herido por la eliminación copera y el 3-5 que le infligió el Villarreal.



Arrasate cambió el 4-1-4-1 por el 4-3-3 hasta llegar al actual sistema de cinco defensas. La fragilidad en la zona de atrás ha obligado al técnico vasco a apostar por un dibujo que a priori parece algo conservador.



Lo cierto es que los carrileros por los que apuesta son de clara vocación ofensiva. Tanto Jesús Areso como Rubén Peña y Johan Mojica poseen buenas dotes para irse hacia arriba cuando a situación y el partido así lo requiere.



Muchas veces forman parte del medio campo, por lo que Osasuna gana en efectivos para buscar las cosquillas al rival.



Se avecinan rotaciones con las que refrescar las piernas y la mente de sus futbolistas. El que estará seguro es un Ante Budimir que llega en su mejor momento. Ya son 10 las dianas anotados este curso y el croata espera superar cuanto antes su mejor cifra (13) alcanza con el Mallorca.



La única duda para la convocatoria es la del Chimy Ávila. El delantero argentino, con molestias desde el pasado 4 de enero, se ejercita por individual en Tajonar mientras aclara un futuro que parece lejos de Pamplona. Restan dos días para el cierre de mercado y su salida es toda una incógnita.



Alineaciones probables:



Barcelona: Iñaki Peña; Cancelo, Araujo, Cubarsi, Héctor Fort; Frenkie de Jong, Pedri, Gündogan; Lamine Yamal, Lewandowski y Ferran Torres.



Osasuna: Sergio Herrera; Areso, Catena, David García, Juan Cruz, Peña; Aimar, Torró, Moi Gómez; Raúl García y Budimir.



Árbitro: Figueroa Vázquez (Comité Andaluz).



Campo: Estadio Olímpico Lluís Companys.



Hora: 18:00 GMT