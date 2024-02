El Inter acaba con el invicto de De Rossi y acerca el 'Scudetto' ganando 4-2

Equipo de Periodistas

Febrero 10, 2024 02:43 PM

En uno de los mejores partidos del curso en Italia, un duelo a pecho descubierto con seis goles, el Inter acabó con el invicto del Roma con Daniele de Rossi en el banquillo (2-4) -tras tres victorias consecutivas- y dio un paso de gigante hacia el 'Scudetto'.



Una nueva exhibición del Inter. Esta vez de gestión y resiliencia. Remontó tras el descanso, con un tranquilidad asombrosa, el marcador en apenas 7 minutos. Y lo mató en los últimos compases, con el Roma volcado. Es el mejor equipo de Italia en estos momentos y, aunque sufrió en el Olímpico para llevarse los 3 puntos, lo volvió a demostrar. Victoria de líder que acerca el 'Scudetto'.



Y eso que el Roma fue el que empezó con mejor pie el duelo. El Shaarawy se inventó un disparo directo a la escuadra que obligó a aparecer a Sommer y que ya puso sobre aviso al Inter, que fue sin embargo el que se adelantó en el marcador con un gol de Acerbi en el día de su 36 cumpleaños. Y fue curioso que Lukaku, exjugador interista, apareciera en la foto con un despeje dubitativo que permitió el remate con comba del central italiano.



Revisó el VAR la jugada por posible fuera de juego posicional de Thuram, pero el árbitro fue al monitor y mantuvo su decisión de dar gol.

Leer más: El Santiago Bernabéu de Madrid acogerá un partido oficial de la NFL en el año 2025



Todo lo que había estado bien en Roma parecía esfumarse por el tanto del líder absoluto del fútbol italiano, que no suele dejarse remontar. Pero aguantó el momento la 'Loba' y, diez minutos después, el balón parado, como en los mejores momentos de Mourinho en Roma, acudió al rescate. Mancini fue el más listo y remató con un testarazo el centro de Paredes al corazón del área.



Un empate que dio alas a los 'giallorossi', compitiendo de tú a tú al todopoderoso Inter bajo el diluvio de la capital italiana. Un empate que dejó mermado a los de Inzaghi y que sirvió de trampolín para el segundo de los de De Rossi.



Contra de manual, al más puro estilo Inter, golpeando con la medicina del rival. Condujo Pellegrini, cedió para El Shaarawy y el 'Faraón' esta vez no lo dejó escapar. La clavó en el ángulo. Su disparo dio en los dos palos antes de entrar. Un golazo para mandar el partido al descanso con victoria romana.



Pero estaba claro que el líder no se iba a rendir tan rápido. Y de una remontada a otra. Nada más salir de vestuarios, apareció Thuram en el corazón del área para adelantarse a Mancini y poner de nuevo el empate. Partido abierto que empezó a ponerse muy complicado para el Roma.



Subió el nivel el Inter y sometió a un Roma que empezó a hundirse, a jugar en área propia. Y la insistencia visitante dio sus frutos, aunque fuera con algo de fortuna pues fue Angeliño el que, en un intento de defensa ante Thuram, remató en su propia meta para dar la ventaja al Inter.



La tuvo Lukaku para empatar con un mano en el que intentó regatear a Sommer, pero el meta suizo adivinó las intenciones del belga.



Mejoraron los de De Rossi, volvieron a igualarse ante el Inter con los ingresos de Bove, Spinazzola y Baldanzi, pero supo gestionar muy bien el combinado 'nerazzurro', que mató con una contra materializada por Bastoni en el tiempo añadido.



Con esta victoria, fundamental teniendo en cuenta el nivel del partido, el Inter es más líder y da un paso de gigante hacia el 'Scudetto'. El Roma, por su parte, corroboró que puede pelear a cualquier rival, aunque puede quedarse fuera de puestos europeos al final de la jornada.



- Ficha técnica:



2 - Roma: Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Huijsen, Angeliño (Spinazzola, m.61); Cristante (Bove, m.61), Paredes, Pellegrini (Baldanzi, m.75); Dybala (Azmoun, m.87), Lukaku, El Shaarawy (Zalewski, m.75).



4 - Inter: Sommer; Pavard, Acerbi (De Vrij, m.64), Bastoni; Darmian (Dumfries, m.75), Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco (Carlos Augusto, m.75); Lautaro Martínez (Arnautovic, m.75) y Thuram (Alexis, m.87) .



Goles: 0-1, m.17: Acerbi; 1-1, m.28: Mancini; 2-1, m.44: El Shaarawy; 2-2, m.49: Thuram; 2-3, m.56: Angeliño (propia meta); 2-4, m.93: Bastoni.



Árbitro: M. Guida. Amonestó a Mancini (m.47) y Huijsen (m.91) por parte del Roma.



Incidencias: encuentro correspondiente a la vigésimo cuarta jornada de la Serie A, disputado en el Estadio Olímpico de Roma.