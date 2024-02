Ancelotti: "Es un momento importante de la temporada que tenemos que aprovechar"

Equipo de Periodistas

Febrero 17, 2024 10:27 AM

Carlo Ancelotti, técnico italiano del Real Madrid, advirtió del peligro del Rayo Vallecano en su estadio, más aún con "una motivación extra" por el estreno de entrenador, pero apuntó que su equipo está "en un momento importante de la temporada", con la opción que tienen "que aprovechar" de dejar LaLiga sentenciada.



"Vallecas siempre es complicado. Lo fue el año pasado y lo será mañana. Es un rival que necesita puntos, que ha cambiado el entrenador esta semana y tiene una motivación extra. Tenemos que sacar nuestro mejor nivel en un momento importante de la temporada que tenemos que aprovechar", manifestó en rueda de prensa.



Por la mente de Ancelotti pasan realizar retoques en su once, con opciones para Luka Modric de volver a jugar, tras perder protagonismo en los últimos partidos. El técnico reconoció que lo ha hablado con el jugador y elogió su comportamiento en un nuevo rol.



"Lo he hablado muchas veces con vosotros (prensa) y con Luka una vez y es suficiente. Obviamente, para un jugador acostumbrado a jugar casi todos los partidos le cuesta un poco más sentarse en el banquillo. Lo entiendo perfectamente y lo respeto. Su comportamiento es el de un profesional muy serio, sigue entrenando y luchando para jugar. Está disponible para jugar cualquier partido como el de mañana", dijo.

Leer más: Mbappé anuncia al PSG que no seguirá la próxima temporada, según la prensa francesa



"En el vestuario sigue aportando lo de antes cuando jugaba todos los partidos. Es muy respetado, un ejemplo de cómo tiene que ser un profesional, entrenando a tope todos los días. Pese a que no juega todos los partidos aporta lo de antes y sigue siendo una referencia para la plantilla", añadió.



Otro nombre que puede entrar en las rotaciones es el del turco Arda Güler, para el que Ancelotti pidió de nuevo paciencia por tener 18 años, estar en su primera temporada en el Real Madrid, necesitar un tiempo de adaptación y superar varias lesiones.



"Está bien en este momento, puede jugar desde el principio porque su nivel físico es bueno para aportar. Ahora tiene que luchar con la competencia que tiene en el equipo. Hay que ser paciente con él", admitió.



Por el momento, el técnico madridista no recupera a centrales y Aurélien Tchoauméni seguirá ocupando el hueco en el eje de la zaga, ante la ausencia de los lesionados Antonio Rüdiger, Èder Militao y David Alaba. En el futuro, admitió 'Carletto' que cuenta con el francés como centrocampista.



"Cuando vuelvan los centrales, Rüdiger pronto, Militao un poco más lejos y Alaba aún más lejos, el papel de Tchouaméni no será el de central, es para el que lo hemos fichado, como pivote. Aunque es cierto que puede aportar como central. Se ha acostumbrado muy rápido a su nuevo papel, lo que significa que es muy inteligente", valoró.



En unas imágenes de la Supercopa de España conquistada por el Real Madrid que ha publicado esta semana el club, se ve a Tchouaméni dar la charla previa a la final en lugar de uno de los capitanes. Ancelotti desveló la razón.



"Esta idea nació a principio de temporada. Cada jugador no está obligado, pero le proponemos hablar antes de un partido. Pasa con los capitanes y con el resto. En cada partido elegimos uno para dar la charla antes de que el equipo salga a jugar. Es una costumbre, viene bien tener un minuto antes del partido en el que un jugador anima a los compañeros".