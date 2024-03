La NBA multa con 100.000 dólares a Gobert por una polémica con las apuestas de fondo

Equipo de Periodistas

Marzo 10, 2024

La NBA anunció este domingo una multa de 100.000 dólares a Rudy Gobert (Minnesota Timberwolves) por "dirigir un gesto inapropiado y no profesional a un árbitro y criticar públicamente al arbitraje", detalló la liga en un comunicado sobre una polémica que tiene a las apuestas deportivas de fondo.



El momento que dio pie a esta multa sucedió en el partido del viernes en el que los Wolves perdieron en la prórroga por 113-104 en Cleveland contra los Cavaliers.



En el último minuto del último periodo y con +1 y posesión para Minesota, los árbitros pitaron una falta a Gobert cuando intentaba ganar un rebote ofensivo.



Esa era la sexta falta por lo que el pívot francés fue expulsado. Antes de abandonar la cancha, Gobert hizo el 'gesto del dinero' con los dedos de ambas manos a un árbitro implicando que pudiera estar comprado o tener algún interés económico por ejemplo con apuestas.

Por ese gesto se llevó además una técnica que permitió que los Cavaliers empataran el encuentro desde los tiros libres y, posteriormente, forzaran una prórroga en la que se acabaron quedando el triunfo.



Gobert reconoció tras el encuentro, en declaraciones recogidas por el portal The Athletic, que fue "una reacción inmadura" y que esa técnica le "costó el partido" a su equipo, pero no dio marcha atrás sobre las sospechas que lanzó con ese gesto.



"Yo cometí errores (...). Los errores suceden. Los árbitros cometen errores también. Pero a veces creo que es más que errores. Creo que todo el mundo en esta liga lo sabe. Y creo que tiene que mejorar", afirmó.



Gobert también señaló que no tiene problemas en ser "el tipo malo" que habla y dice "la verdad" y añadió que pagaría la multa que le impusiesen.



"Pero creo que está dañando a nuestro deporte. Sé que apostar y todo eso se está convirtiendo en algo más y más grande y no debería sentirse así", argumentó.



La NBA detalló en su comunicado que en su multa tuvo en cuenta el historial de Gobert criticando a los árbitros en otras ocasiones en el pasado.