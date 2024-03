El exfutbolista del Barcelona tendrá que pasar otra noche en prisión al no haber depositado este jueves el millón de euros que la Audiencia de Barcelona le ha impuesto como fianza

Equipo de Periodistas

Marzo 21, 2024 01:52 PM

El padre del delantero brasileño Neymar, Neymar Santos Sr., negó este jueves que su familia vaya a pagar la fianza del futbolista Dani Alves, condenado por violación en España, para que éste salga de la cárcel.



"Espero que Daniel encuentre junto a su propia familia todas las respuestas que busca. Para nosotros, para mi familia, el asunto terminó", señala un comunicado publicado por Santos en redes sociales.



El padre del futbolista del Al Hilal saudí se refirió a las voces que "están especulando e intentando asociar" su nombre y el de su hijo a un asunto que ya no les compete más.



Santos reconoció haber ayudado a Alves antes de la condena, pero afirmó que ahora se trata de una "situación diferente", ya que la Justicia española halló culpable al excompañero de equipo de su hijo y lo sentenció a cuatro años y medio de prisión.



En una entrevista en enero con la cadena CNN de Brasil, el padre de Neymar dijo que había financiado la defensa de su "amigo" Alves porque éste tenía aún la presunción de inocencia y porque rechazaba participar en un "prelinchamiento" contra el jugador.



El exfutbolista del Barcelona tendrá que pasar otra noche en prisión al no haber depositado este jueves el millón de euros que la Audiencia de Barcelona le ha impuesto como fianza para salir en libertad provisional.



La decisión de la Audiencia también incluye la obligación de entregar sus pasaportes -español y brasileño-, y la prohibición de salir de España y de acercarse a menos de mil metros del domicilio de la víctima, su lugar de trabajo y cualquier otro sitio que pueda frecuentar.



Alves permanece en prisión desde hace 14 meses, tras ser acusado de violar a una joven en la discoteca Sutton de Barcelona, agresión sexual por la que ha sido condenado en primera instancia.



La ministra de las Mujeres de Brasil, Cida Gonçalves, dijo a EFE este jueves que la Justicia española "falla" al conceder la libertad provisional a Alves, pues "no hay fianza que compense la enorme brutalidad que es la violación en la vida de una mujer".